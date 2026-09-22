Nach „Lektion“ in Zandvoort Förderer und Fuchs richten den Blick aufs GT4-EM-Finale 22.09.2026, 12:20 Uhr

i Im niederländischen Zandvoort lief es für die beiden Westerwald-Youngster Cedric Fuchs (Holzappel) und Enrico Förderer (Leuterod) nicht ganz nach Wunsch. SRO/JEP

Sie sind jung, talentiert, kommen beide aus derselben Region und teilen sich ein Cockpit: Die Geschichte von Enrico Förderer (Leuterod) und Cedric Fuchs (Holzappel) ist im Motorsportzirkus eine besondere. Jetzt haben beide ein neues Kapitel erlebt.

Beim vorletzten Rennwochenende der GT4 European Series im niederländischen Zandvoort lief es für die beiden Westerwald-Youngster Cedric Fuchs (Holzappel) und Enrico Förderer (Leuterod) nicht ganz nach Wunsch. Das Duo von SR Motorsport by Schnitzelalm konnte zwar in beiden Rennen der Europameisterschaft Punkte sammeln, musste die Meisterschaftsführung im Silver Cup allerdings erstmals in dieser Saison abgeben.







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