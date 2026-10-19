Westerwälder Motorsport-Duo
Förderer und Fuchs feiern Vize-Europameisterschaft
Jung, schnell, erfolgreich: Cedric Fuchs aus Holzappel und Enrico Förderer aus Leuterod feierten die Vizemeisterschaft in der GT
Jung, schnell, erfolgreich: Cedric Fuchs aus Holzappel und Enrico Förderer aus Leuterod feierten die Vizemeisterschaft in der GT4 European Series.
SRO / JEP

Sie sind jung, sie sind schnell und gemeinsam sind auf Anhieb erfolgreich: Cedric Fuchs (Holzappel) und Enrico Förderer (Leuterod) sicherte sich beim Saisonfinale der GT4 European Series im portugiesischen Portimão die Vize-Europameisterschaft.

Lesezeit 3 Minuten
Großer Erfolg für die beiden Westerwälder Nachwuchsrennfahrer Cedric Fuchs (Holzappel) und Enrico Förderer (Leuterod): Beim Saisonfinale der GT4 European Series im portugiesischen Portimão sicherte sich das Duo von SR Motorsport by Schnitzelalm die Vize-Europameisterschaft im Silver Cup.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Motorsport Sport

Top-News aus dem Sport