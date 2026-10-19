Förderer und Fuchs feiern Vize-Europameisterschaft
Sie sind jung, sie sind schnell und gemeinsam sind auf Anhieb erfolgreich: Cedric Fuchs (Holzappel) und Enrico Förderer (Leuterod) sicherte sich beim Saisonfinale der GT4 European Series im portugiesischen Portimão die Vize-Europameisterschaft.
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Großer Erfolg für die beiden Westerwälder Nachwuchsrennfahrer Cedric Fuchs (Holzappel) und Enrico Förderer (Leuterod): Beim Saisonfinale der GT4 European Series im portugiesischen Portimão sicherte sich das Duo von SR Motorsport by Schnitzelalm die Vize-Europameisterschaft im Silver Cup.