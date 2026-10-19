Westerwälder Motorsport-Duo Förderer und Fuchs feiern Vize-Europameisterschaft 19.10.2026, 17:10 Uhr

i Jung, schnell, erfolgreich: Cedric Fuchs aus Holzappel und Enrico Förderer aus Leuterod feierten die Vizemeisterschaft in der GT4 European Series. SRO / JEP

Sie sind jung, sie sind schnell und gemeinsam sind auf Anhieb erfolgreich: Cedric Fuchs (Holzappel) und Enrico Förderer (Leuterod) sicherte sich beim Saisonfinale der GT4 European Series im portugiesischen Portimão die Vize-Europameisterschaft.

Großer Erfolg für die beiden Westerwälder Nachwuchsrennfahrer Cedric Fuchs (Holzappel) und Enrico Förderer (Leuterod): Beim Saisonfinale der GT4 European Series im portugiesischen Portimão sicherte sich das Duo von SR Motorsport by Schnitzelalm die Vize-Europameisterschaft im Silver Cup.







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