Es war ein mit Spannung erwartetes Experiment, und noch weiß keiner der Beteiligten so richtig, was er oder sie davon zu halten hat. Tatsache ist jedoch: Beim fünften Rennen der Nürburgring Langstreckenmeisterschaft, dem zur „NLS Light“ ohne Teilnehmer aus den Top-Klassen SP9, SP X, SP-Pro sowie Cup 2 umformierten vierstündigen „Wundertüte“ tat sich am Ende Historisches.

Denn der von den beiden heimischen Motorsportvereinen aus Sinzig und Adenau top organisierte Lauf darf sich zwei Ereignisse ins Stammbuch schreiben, die es bisher noch nie gegeben hat: Den ersten Sieg für Volkswagen bei einem NLS-Rennen, und den ersten Erfolg für ein Fahrzeug, das von einem alternativen Kraftstoff angetrieben wurde.

„Es ist richtig geil, zu fahren. Kaum ein Auto auf den mehr als 20 Kilometern. Ich glaube, ich habe kein einziges Mal in den Rückspiegel geschaut. Das gab es noch nie.“

Stefan Schmickler vom Team Schmickler Performance.

Die Teilnehmerzahl? Okay, hätte größer sein können. 59 Autos waren angemeldet für den nicht zum Championat zählenden Lauf. 51 gingen am Ende auf die Strecke. Und dennoch: In den Cockpits, den meisten jedenfalls, herrschte wie auf der Strecke auch, eitel Sonnenschein. „Es ist richtig geil, zu fahren. Kaum ein Auto auf den mehr als 20 Kilometern. Ich glaube, ich habe kein einziges Mal in den Rückspiegel geschaut. Das gab es noch nie“, bemerkte Stefan Schmickler vom Team Schmickler Performance, das sich den Sieg in der Klasse Cup 3 der Porsche Endurance Trophy Nürburgring holte.

Über den Gesamterfolg dagegen durften Nico Otto und Timo Hochwind im Volkswagen GTI Clubsport 24h von Max Kruse Racing jubeln. Die beiden feierten nicht nur den ersten Erfolg für die Wolfsburger Marke in der 49-jährigen Geschichte der VLN-Langstreckenmeisterschaft. Sie durften sich auch noch den Premieren-Lorbeer für den ersten Erfolg eines Fahrzeugs mit alternativem Treibstoff an den Helm oder an den Hut stecken.

Frauenteam verpasst Podestplatz

Das Vater-und-Sohn-Duo Philipp und Richard Gresek freute sich über Rang zwei im BMW M4 GT4 von Plusline Motorsport hinter den beiden „Wölfen“. Das reine Frauenteam Carrie Schreiner und Janina Schall verpasste das Podium m BMW M4 GT4 von GITI Tire Motorsport in der Schlussphase nur wegen einer zu kurzen Standzeit und anschließender Sekundenstrafe. Rang drei „ernteten“ somit die beiden Japaner Kazuto Kotaka und Miki Koyama im Toyota Supra GT4.

Erstaunlich viele Fans hatten sich trotz des Fehlens der „Alphatiere“ aus der GT3 eingefunden. Sie sorgten damit wie schon eine Menge Teilnehmer zuvor bei einer gemeinsamen Grillparty im Fahrerlager für angenehme und entspannte Motorsport-Atmosphäre. VLN-Geschäftsführer Mike Jäger sah daraus und aus vielen strahlenden Gesichtern in den Boxen unter dem Strich „eine gute Basis, um das Format weiter zu entwickeln.“ Persönlich habe ihn sehr gefreut, „dass erneut viele Familien mit Kindern unter den Zuschauern waren.“

„Aber es gibt nichts, worüber man nicht reden und was man nicht ändern könnte.“

NLS-Sportleiter Christian Vormann

Zunächst müsse man jedoch analysieren, was gut war, was besser gemacht werden kann und muss. Um bereits jetzt die Ampel auf „Grün“ für eine Wiederholung oder gar eine Beibehaltung dieses abgespeckten Rennens zu stellen. Dass der Veranstalter bei einer derart geringen Anzahl von Startern finanziell „drauflegt“, ist kein Geheimnis. Dass der Termin nur zwei Wochen nach dem 24h-Rennen nicht gerade optimal war, das verhehlten auch diejenigen, die die Idee für ein solches Projekt hatten, nicht. „Aber es gibt nichts, worüber man nicht reden und was man nicht ändern könnte.“

Das sah auch NLS-Sportleiter Christian Vormann so. Er kommentierte vor allem den Sieg des Golf GTI, dessen Vierzylinder-Turbomotor mit einem E20-Gasline-Kraftstoff von Shell befeuert worden war. Das, so Vormann, sei „ein wichtiges Signal, nicht nur für die ADAC Nürburgring Langstreckenserie, sondern für den gesamten Breitensport.“ Als Plattform für nachhaltige Entwicklungen werde der Veranstalter „dieses wichtige Thema weiterhin vorantreiben und gezielt ausbauen“.