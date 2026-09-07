Motorradserie in der Eifel
Euro Moto auf dem Ring als Sprungbrett
Volle Starterfelder auf international höchstem Niveau garantierten spannende Rennen beim Euro Moto auf dem Nürburgring.
Volle Starterfelder auf international höchstem Niveau garantierten spannende Rennen beim Euro Moto auf dem Nürburgring.
Jürgen C. Braun

Motorradsport auf höchstem Niveau: Die Euro Moto machte Station auf dem Nürburgring – mit viel Renn-Action und zahlreichen Angeboten für Zuschauer aller Altersklassen. 

Lesezeit 2 Minuten
Nach den besucherstarken Saison-Höhepunkten wie dem 24-Stunden-Rennen, dem Truck-Grand-Prix, dem historischen Motorsport oder dem Deutschen Tourenwagenmasters (DTM) gehörte der Nürburgring am Wochenende ganz den Motorrad-Enthusiasten. Und die kamen in großer Zahl zum sechsten von sieben Läufen der internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft, die seit diesem Jahr in den Top-Klassen Superbike, Supersport und Sportbike parallel zur IDM als Euro ...
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