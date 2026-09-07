Motorradserie in der Eifel Euro Moto auf dem Ring als Sprungbrett Jürgen C. Braun 07.09.2026, 15:38 Uhr

i Volle Starterfelder auf international höchstem Niveau garantierten spannende Rennen beim Euro Moto auf dem Nürburgring. Jürgen C. Braun

Motorradsport auf höchstem Niveau: Die Euro Moto machte Station auf dem Nürburgring – mit viel Renn-Action und zahlreichen Angeboten für Zuschauer aller Altersklassen.

Nach den besucherstarken Saison-Höhepunkten wie dem 24-Stunden-Rennen, dem Truck-Grand-Prix, dem historischen Motorsport oder dem Deutschen Tourenwagenmasters (DTM) gehörte der Nürburgring am Wochenende ganz den Motorrad-Enthusiasten. Und die kamen in großer Zahl zum sechsten von sieben Läufen der internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft, die seit diesem Jahr in den Top-Klassen Superbike, Supersport und Sportbike parallel zur IDM als Euro ...







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