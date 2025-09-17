Keine Pylonen stehen mehr Weg und hindern die schnelle Fahrt hinauf nach Wickenrodt künstlich. Insofern wird es beim Edelstein-Bergsprint des MSC Bollenbachtal wohl einen neuen Streckenrekord geben.

Der Berg ruft wieder einmal in Wickenrodt – aber am Samstag und Sonntag erstmals nicht zum Edelstein-Slalom, sondern zum Sprint. Der MSC Bollenbachtal hat sich zum ersten Mal dazu entschieden, seine Traditionsveranstaltung ohne die berühmten Pylonen auszutragen. „Wir kommen damit unter anderem einem Wunsch unserer Teilnehmer nach, aber es ist auch eine Vereinfachung und mit weniger Aufwand verbunden“, erklärt Nina Meyer vom MSC Bollenbachtal.

Das heißt, die Motorsportler jagen in ihren Boliden ohne zusätzliche künstliche Schikanen durch die Kurven vom Hahnenbachtal hinauf nach Wickenrodt. Wilde Ritte werden das. Für Fahrer und Zuschauer wird viel geboten, denn ebenfalls zum ersten Mal gibt es einen Trainingslauf und drei Rennläufe. Und über eine weitere Premiere freut sich der MSC. Erstmals geht die Klasse 15 für sogenannte Silver Cars, ausgestattet mit Motorradmotor, an den Start.

Jan Zeig peilt Podestplätze an

Doch natürlich geht auch in allen anderen Klassen, die sowohl am Samstag als auch am Sonntag den Berg hoch brettern, die Post ab. Besonders spannend wird die Klasse 9, in der „verbesserte Fahrzeuge bis 1300ccm“ zu Hause sind. Hier herrscht ein Kampf um Spitzenplätze der Deutschen Bergrennmeisterschaft zwischen Peter Maurer (MSC Jura) Robin Gleixner (NAC Nittenau) und Lokalmatador Michael König vom MSC Bollenbachtal. Aufhorchen ließ in diesem Jahr auch der Youngster des Gastgebervereins, Jan Zeig, auf seinem Suzuki Swift. In der Meisterschaft wird er allerdings aufgrund von technischen Problemen am Auto „nur“ auf Platz 6 geführt. „Er wird sicher versuchen, Schadensbegrenzung zu betreiben und einen weiteren Podestplatz anpeilen“, mutmaßt Nina Meyer.

MSC-Eisen bei Gleichmäßigkeitsprüfungen im Feuer

Noch knapper wird es in der Klasse 10 für Fahrzeuge von 1300 ccm bis maximal 1600 ccm. Noch führt Fabian Dix (MSC Bockenauer Schweiz) aus Tiefenbach mit 1,3 Punkten vor Jan Ringshausen (MSC Idarwald). Hier wird sich nichts geschenkt. In der Klasse 11 (1600 bis maximal 2000 ccm) wird Sascha Gross vom MSC Bollenbachtal nicht an den Start gehen können, aber sein Punktevorsprung dürfte eigentlich reichen, um den Meistertitel 2025 zu erringen.

Der Einzige, der ihm noch den Titel wegschnappen könnte, wäre Dennis Dick, ebenfalls vom MSC Bollenbachtal, aber Dick wird sein Fahrzeug nach einem heftigen Unfall Anfang der Saison vermutlich nicht rechtzeitig wieder in Schuss bekommen. Sollte das doch noch klappen, dann wird es auch in dieser Klasse spannend.

Bei der touristischen Gleichmäßigkeitsprüfung gehen die MSC-Bollenbachtal-Mitglieder Tilo Weber und Birgit Baumann mit ihren Straßenfahrzeugen an den Start. Beide konnten bereits mehrere erste und zweite Plätze einfahren. Bei der sportlichen Gleichmäßigkeitprüfung hat der MSC Bollenbachtal mit Joshua Follmann und Michael Prinz aus Niederwörresbach zwei Eisen im Feuer. Beide kämpfen um wichtige Meisterschaftspunkte. Der Edelstein-Bergsprint des MSC Bollenbachtal beginnt am Samstag, um 8.30 Uhr und am Sonntag, um 9.15 Uhr.