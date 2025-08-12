Ein außergewöhnlicher Coup gelang Ricardo Feller, welcher für das Niederdreisbacher Rennteam Land-Motorsport an den Start geht. Mit seinem Platz auf dem Podium hätten wohl die wenigsten gerechnet.

Die zweite Saisonhälfte der Deutsche Tourenwagen-Masters (DTM) wurde am Wochenende mit den Rennen neun und zehn am Nürburgring, auf der Traditionsstrecke in der Eifel, eingeläutet. Sowohl für Tom Kalender (Hamm/Sieg) im Landgraf-AMG-Mercedes GT3 als auch für die Audi-Mannschaft von Land-Motorsport (Niederdreisbach), bedeutete dies „Heimspiel“.

Die 3,629 Kilometer lange Sprintstrecke des Eifelkurses bildete nach einer spannenden Zeitenjagd in der Qualifikation am Morgen die Bühne für ein extrem aufregendes und teilweise chaotisches erstes Rennen am Samstag. Das einstündige Rennen, was bereits nach zwei Runden mit der Roten Flagge wegen mehrerer auf der Strecke stehenden Fahrzeuge unterbrochen werden musste, nahmen die heimischen Akteure von den Positionen elf für Land-Pilot Ricardo Feller und Position 23 für Youngster Tom Kalender in Angriff.

Fellers atemberaubendes Finish

Von der chaotischen Startphase weitgehend verschont, konnte der 17-jährige Mercedes-AMG-Junior im Landgraf-Mercedes-AMG GT3 schnell vom Ende des Feldes an die Punkteränge heranfahren und erreichte selbige zum fälligen Performance-Boxenstopp mit Reifenwechsel. Die Landgraf-Mannschaft fertigte ihren Fahrer mit der Startnummer 84 perfekt ab und Tom Kalender etablierte sich in der zweiten Rennhälfte mit Schlussposition 13 in den Punkten.

Während sich der Jungprofi nach fehlerfreier Fahrt um zehn Ränge verbesserte und über verdiente Meisterschaftspunkte freute, erlebte Ricardo Feller im Land-Audi R8 LMS GT3 EVO II ein Traumrennen. Von Startposition elf ins Rennen gegangen, konnte sich der Schweizer aus den Querelen der hektischen Starkämpfe heraushalten und nach dem Re-Start ging es für den Land-Piloten im einzigen Audi im Feld immer weiter nach vorne. Den Pflichtstopp erledigte die Mannschaft aus Niederdreisbach in Rekordzeit und brache ihren Piloten in die Top-Fünf des Feldes. In einem atemberaubenden Finish, einer zwischenzeitlichen Führung bei der Feller auch noch die schnellste Runde des Rennens gelang, verteidigte er den dritten Gesamtrang clever bis ins Ziel und holte für sich und seine Mannschaft ein sensationelles und völlig verdientes Podium.

„Wir sind megastolz, diesen neuen Meilenstein unserer Teamgeschichte ausgerechnet hier am Nürburgring feiern zu können“, freute sich Teamchef Christian Land. „Das zeigt einfach, dass sich die harte Arbeit der letzten Monate jetzt auch endlich auszahlt. An der Stelle muss ich auch jedem Einzelnen im Team ein großes Dankeschön sagen – ohne unsere Jungs wäre dieser Erfolg gar nicht erst möglich gewesen.“

Am Rennsonntag wurden die Karten zum zehnten Saisonrennen in Deutschlands Top-Rennserie wieder neu gemischt. Für den jungen „Hämmscher“ Tom Kalender reichte es im Qualifying am Morgen aufgrund einer Grid-Strafe nur zu Position 24, aber wie man am Vortag gesehen hatte, war auch von dort einiges möglich. Auch Land-Pilot Ricardo Feller reichte es diesmal „nur“ zu Startposition 17.

i Mercedes-AMG-Junior Tom Kalender aus Hamm verbesserte sich im Samstagsrennen um sage und schreibe zehn Positionen und sammelte mit Rang 13 drei weitere Meisterschaftszähler. Jürgen Augst/Manfred Muhr/byJogi

Mit den, bei den Sonntagsrennen üblichen zwei Pflichtboxenstopps mit Reifenwechsel, war ein spannender Rennverlauf vorbestimmt. Von der letzten Position im 24er-Feld konnte sich Tom Kalender im Verlauf der ersten Runden erneut vorne im Feld orientieren. Zeitweise waren es erneut zehn Positionen, die der Youngster gut machen konnte. Nach zwei gelungenen Boxenstopps und spannenden Zweikämpfen stand am Ende der Gewinn von sieben Rängen, die Kalender auf Rang 17 brachten. „Das Wochenende am Nürburgring hat mir richtig Spaß gemacht, auch wenn ich jeweils von weit hinten starten musste. Für mich ging es darum, mich aus allem herauszuhalten und das Auto unbeschädigt ins Ziel zu bringen. Das ist gelungen – deshalb bin ich mit dem Wochenende sehr zufrieden“, erklärte der 17-Jährige.

Am Sonntag blieb dem Land-Motorsport-Pilot der erneute Sprung in die Punkte jedoch verwehrt. Wegen einer dreifachen Long-Lap-Strafe wegen eines Kontakts mit einem Kontrahenten und des daraus resultierenden Zeitverlusts musste sich der 25-Jährige mit Platz 20 zufriedengeben.