Eigentlich blieb Tom Kalender mit zwei 16. Plätzen ohne Zähler am Rennwochenende auf dem Lausitzring. Eigentlich –, denn nachträglich rutschte er am Sonntag noch einen Rang nach oben, was dem „Hämmscher“ den ersten DTM-Punkt bescherte.

Das zweite Wochenende der Deutschen Tourenwagen Meisterschaft (DTM) ging am Wochenende auf dem Lausitzring in Brandenburg über die Bühne. Auf der 3,442 Kilometer langen Strecke waren erneut 24 Fahrzeuge und Piloten am Start, welche sich einen atemberaubenden Schlagabtausch um Meisterschaftszähler in Deutschlands höchster GT3-Liga lieferten. Aus AK-Sicht waren auch dieses Mal die Niederdreisbacher Mannschaft von Land-Motorsport mit ihrem Schweizer Fahrer Ricardo Feller im Land-Audi R8 LMS GT3 Evo2 und der AMG-Junior Tom Kalender aus Ham (Sieg) im Mercedes-GT3 Evo mit seinem Team von Landgraf Motorsport mit dabei.

Bereits im Qualifying für das Rennen am Samstag sorgte Land-Pilot Feller für eine faustdicke Überraschung. Mit Position zwei stellte der Schweizer seinen Audi R8 auf Startposition zwei in die erste Startreihe. Für den Youngster Tom Kalender passte es in der ersten Zeitenjagd nicht ganz so optimal. Auf seiner schnellen Runde ging der 17-Jährige eine Spur zu hohes Risiko und rutsche neben die Strecke. Die Runde war dahin, und der Mercedes mit der Startnummer 84 landete auf Rang 22.

Kalender rutscht nachträglich einen Rang hoch

Vom Start weg konnte Land-Pilot Feller – als einziger Audi-Pilot im Feld – im Kampf um die Spitzenpositionen mitmischen. Nach dem Pflichtboxenstopp zur Rennhalbzeit büßte Feller dann auf noch kalten Reifen einige Positionen ein und fiel zunächst auf Rang neun zurück. In der zweiten Rennhälfte musste der Land-Pilot seinen Audi mit einem technischen Defekt an der Box abstellen.

DTM-Neuling Kalender konnte sich beim Start am Ende des Feldes zunächst aus allen problematischen Situationen heraushalten und gewann einige Positionen. Eine Strafe wegen eines nicht regelkonformen Starts zwang den „Hämmscher“ durch die „Penalty-Zone“, was den Vorwärtsdrang zunächst wieder bremste. Im weiteren Verlauf des Rennens bewies der Junior dann allerdings Kampfgeist und Rennintelligenz und verpasste nach einem fehlerfreien Halt am Ende mit Rang 16 die Punkte denkbar knapp.

Auch Wolfgang und Christian Land jubeln

Der Rennsonntag verlief für die heimischen Akteure ähnlich zum Vortag. Kalender, der den Lausitzring noch nicht zu seinen Favoriten zählen kann, musste aus der letzten Startreihe losfahren. Von dort verbesserten sich der Neuling und seine Mannschaft auch aufgrund zweier gelungener Boxenstopps zwar um sieben Positionen auf Rang 16. Da einer der Mitbewerber im Nachhinein allerdings noch eine Strafe erhielt, wurde der Junior aber auf Position 15 gewertet und feierte damit seinen ersten DTM-Punkt.

Die Mannschaft von Wolfgang und Christian Land, die als reines Privatteam im DTM-Zirkus antreten, feierte am Rennsonntag ebenfalls DTM-Punkte. Von Position 21 ins Rennen gestartet hatte Feller im hinteren Feld zunächst hart zu kämpfen. Mit zwei sehr guten Boxenstopps und mit einer guten Renn-Geschwindigkeit schaffte es der einzige Audi-Pilot im Feld bis auf Position zwölf nach vorne und sammelte vier Zähler im Championat.