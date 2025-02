Ausrufezeichen in Valencia Erneuter GT4-Tropy-Sieg für Cedric Fuchs Presseservice Enderich 17.02.2025, 10:27 Uhr

i Der 19-jährige Youngster Cedric Fuchs aus Holzappel setzte auch in Valencia einige Ausrufezeichen und gewann zum dritten Mal in Folge die Wertung zur GT4-Cayman-Trophy. Arnau Vinyals

Es war zwar recht knapp, aber Cedric Fuchs setzte auch in Valencia beim Endurance-Rennen Duftmarken. Der Youngster aus Holzappel gewann trotz starker Konkurrenz sein Einzelrennen und zeigte damit eindrucksvoll, dass weiter mit ihm zu rechnen ist.

An seinem dritten Rennwochenende in der GT4-Winterserie konnte der Holzappeler Cedric Fuchs erneut überzeugen. Im spanischen Valencia gewann der Youngster des AMC Arzbach zum dritten Mal in Folge sein Einzelrennen in der GT4-Porsche-Cayman-Trophy und zeigte auch beim gemeinsamen Endurance-Rennen eine beeindruckende Leistung.

