Es wird ernst: In Rennen acht und neun der diesjährigen NLS-Saison werden am Wochenende die Entscheidungen im Kampf um den Titel und Klassensiege erwartet. Auch regionale Fahrer mischen mit.
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Die „Marathonis“ der Nordschleife und der Grand-Prix-Strecke haben die schwarz-weiß karierte Flagge vor Augen. Beim 65. ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen (Sa., 12 Uhr) und dem 66. ADAC ACAS Cup (So., 12 Uhr) werden in den Rennen Nummer acht und neun dieser Saison die Vorentscheidungen im Kampf um den Titel des NLS-Champions 2026 und der Klassensieger fallen müssen.