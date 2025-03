Enrico Förderer ist Vizemeister in der GT Winter Series

Am vergangenen Wochenende stand das Saisonfinale der GT4 Winter Series in Barcelona auf dem Programm. Trotz schwieriger Bedingungen überzeugte Enrico Förderer aus Leuterod im Westerwald.

Packende Renn-Action bei extremen Wetterbedingungen: Während in Deutschland bereits Frühlingswetter herrschte, kämpften die Teilnehmer beim Saisonfinale der GT4 Winter Series in Barcelona gegen strömenden Regen und frostige Temperaturen an. Der 18-jährige Enrico Förderer aus Leuterod ließ sich von den widrigen Bedingungen nicht beeindrucken und zeigte, dass diese kein Hindernis für Spitzenleistungen darstellen. Er holte sich eindrucksvoll, mit seinem Teamkollegen Jay Mo Härtling, die Vizemeisterschaft in der GT4 Winter Series.

Für Förderer war die Winter Series eigentlich nur zur Vorbereitung auf die anstehende Saison in der ADAC GT4 Germany gedacht. Dennoch performte der Leuteroder über fünf Rennwochenenden in Portugal und Spanien so gut, dass er am Ende der Wertung einen starken zweiten Platz belegte.

Saisonfinale hat es in sich

Nachdem Förderer das Rennen am Samstag als Dritter beendet hatte, stand einen Tag später d as letzte Rennen der GT4 Winter Series auf dem Programm. Im einstündigen Endurance Race, bei dem Förderer das Cockpit mit Teamkollege Jay Mo Härtling teilte, konnte der Leuteroder den zweiten Rang in der Gesamtwertung klarmachen. Von der sechsten Startposition aus lieferten sie sich packende Duelle, die durch spannende Überholmanöver gekennzeichnet waren. Besonders spektakulär wurde das Rennen durch den dreimaligen Einsatz des Safety Cars, welches das Feld immer wieder zusammenführte und somit Vorsprünge zunichtemachte. Nach der Hälfte der Rennzeit übergab Förderer den Wagen an Härtling, der das Fahrzeug sicher ins Ziel brachte – zunächst als Dritter.

Eine nachträgliche Strafe des siegreichen Teams katapultierte das Duo jedoch auf den zweiten Platz. Durch die kontant guten Leistungen der vergangenen Wochenenden sicherten sie sich die Vizemeisterschaft in der GT4 Winter Series. Der nächste große Meilenstein steht bereits bevor: Die ADAC GT4 Germany startet am 26. April in Oschersleben im Rahmen der DTM. Auch dort geht Förderer für Team Schnitzelalm Racing an den Start.