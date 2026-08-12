Meilenstein für Westerwälder Enrico Förderer ist jetzt reif für die „Grüne Hölle“ 12.08.2026, 12:06 Uhr

i Der nächste Schritt auf dem Weg nach oben: Enrico Förderer aus Leuterod darf nun auch Rennen auf der legendären Nordschleife des Nürburgrings fahren. Förderer

Wer als Rennfahrer auf dem Nürburgring für Furore sorgen will, benötigt mehr als ein schnelles Auto. Der aufstrebende Enrico Förderer aus Leuterod ist mit dem Erwerb der Nordschleifen-Permit seinem Traum vom 24-Stunden-Rennen ein Stück nähergekommen.

Die Nürburgring-Nordschleife gilt als eine der anspruchsvollsten Rennstrecken der Welt. Nicht umsonst trägt sie den ehrfurchtsvollen Beinamen „Grüne Hölle“. Wer hier an den Start gehen möchte, benötigt mehr als nur eine Rennfahrerlizenz: die begehrte Nordschleifen-Permit.







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