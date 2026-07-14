Der nächste große Schritt auf dem Weg nach oben: Im Rahmen des ADAC Truck-Grand-Prix auf dem Nürburgring feierte Enrico Förderer aus Leuterod sein Debüt in der GT3-Rennserie. Die Kulisse für diese Premiere hätte kaum beeindruckender sein können.
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Wo im Motorsportzirkus könnte eine Premiere bleibendere Eindrücke hinterlassen als hier, am Sehnsuchtsort aller Piloten? Auf dem legendären Nürburgring gab Enrico Förderer aus Leuterod seinen Einstand in einem GT3-Wagen, einen gelungenen obendrein. Und das vor einer Kulisse, die selbst für den Eifelkurs eine besondere ist.