Podestplatz vor Mega-Kulisse Enrico Förderer glänzt bei GT3-Premiere am Nürburgring Marco Rosbach 14.07.2026, 15:44 Uhr

i „Ich hätte mir mein Debüt nicht schöner vorstellen können", schwärmte der 19-jährige Enrico Förderer nach seinem ersten Rennen im Mercedes-AMG GT3. Axel Weichert, Schnitzelalm Racing

Der nächste große Schritt auf dem Weg nach oben: Im Rahmen des ADAC Truck-Grand-Prix auf dem Nürburgring feierte Enrico Förderer aus Leuterod sein Debüt in der GT3-Rennserie. Die Kulisse für diese Premiere hätte kaum beeindruckender sein können.

Wo im Motorsportzirkus könnte eine Premiere bleibendere Eindrücke hinterlassen als hier, am Sehnsuchtsort aller Piloten? Auf dem legendären Nürburgring gab Enrico Förderer aus Leuterod seinen Einstand in einem GT3-Wagen, einen gelungenen obendrein. Und das vor einer Kulisse, die selbst für den Eifelkurs eine besondere ist.







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