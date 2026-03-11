Mit der schnellsten je in Aragón gefahrenen GT4-Rennrunde hatte sich Enrico Förderer schon im Vorjahr einen Eintrag in die Geschichtsbücher gesichert. Diesmal gab es noch mehr zu feiern für den jungen Westerwälder und seinen Teamkollegen Joel Mesch.
Aragón/Leuterod. Großer Erfolg für den 19-jährigen Rennfahrer Enrico Förderer: Gemeinsam mit seinem Teamkollegen Joel Mesch sicherte sich der ambitionierte Leuteroder vorzeitig den Meistertitel in der GT4-Winter-Series. Bereits am vorletzten Rennwochenende auf dem MotorLand Aragón fiel die Entscheidung im Titelkampf.