Leuteroder weiter Führender Enrico Förderer geht mit breiter Brust ins Saisonfinale Moritz Hannappel 22.02.2026, 13:23 Uhr

i Durch zwei Siege in Valencia stehen Enrico Förderer und sein Teamkollege Joel Mesch in der GT4 Winter Series weiter ganz oben. Gedlich Racing

Noch zwei Rennen sind in der GT4 Winter Series zu gehen. Weiterhin Führender im Gesamtklassement? Der Leuteroder Rennfahrer Enrico Förderer. In Valencia zeigte er mit Teamkollege Joel Mesch wieder sein ganzes Talent und blieb trotz Verlegungen cool.

Valencia (Spanien)/Leuterod. Ein turbulentes Rennwochenende in Spanien endete für den 19-jährigen Leuteroder Enrico Förderer, Förderpilot des Deutschen Sportfahrer Kreises, mit einem Doppelsieg und der Verteidigung der Meisterschaftsführung.







