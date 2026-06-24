AK-Vertreter im Einsatz Eine heiße DTM-Schlacht im Glutofen Lausitzring Jürgen Augst 24.06.2026, 16:20 Uhr

i Je einem Ausfall stand bei Tom Kalender (Foto) und Bastian Buus ein gutes Punkteergebnis gegenüber. Während der AMG-Junior am Samstag mit Rang elf wertvolle Meisterschaftszähler sammelte, landete am Sonntag der Land-Motorsport-Pilot auf Rang zwölf. Jürgen Augst/Mercedes-AMG/byJogi. Jürgen Augst/Mercedes-AMG/byJog

Auf dem Lausitzring in Schipkau war am vergangenen Wochenende eine Menge los. Mittendrin statt nur dabei waren auch Vertreter aus dem Kreis Altenkirchen.

Runde drei der DTM 2026 führte die GT3-Teams zu den Rennen fünf und sechs in Deutschlands höchster Motorsportliga auf den Dekra-Lausitzring nach Schipkau in den Osten der Republik zum ersten Rennwochenende in Deutschland. Mit im Feld der 21 Piloten, die am Samstag und Sonntag jeweils ein rund einstündiges Rennen zu absolvieren hatten, waren die beiden heimischen Protagonisten Tom Kalender aus Hamm, der den Mercedes-AMG GT3 Evo von ...







Artikel teilen

Artikel teilen