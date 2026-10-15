Wirkliche Patzer unterlaufen Marijan Griebel selten. Bei der Drei-Städte-Rallye war es allerdings wieder einmal soweit. Pech und ein Fauxpas sorgten für einen riesigen Zeitverlust – und Griebels Sturz auf Rang zwei der DRM-Gesamtwertung.
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Eine Barke hat Marijan Griebel die Führung in der Gesamtwertung der Deutschen Rallye-Meisterschaft gekostet. Auf der letzten Wertungsprüfung der Drei-Städte-Rallye, deren Wertungsprüfungen in Bayern und Österreich absolviert wurden, brauste der Hahnweilerer über eine solche Barke, zog sich einen Reifenschaden zu und verlor enorm viel Zeit.