Plattfuß auf der letzten WP Eine Barke kostet Marijan Griebel die DRM-Führung Sascha Nicolay 15.10.2026, 07:59 Uhr

i Marijan Griebel und seine Co-Pilotin Ella Kremer landeten in ihrem Skoda Fabia Rally2 diesmal nur auf Rang fünf und verloren die Gesamtwertung in der Deutschen Rallyemeisterschaft. Sascha Dörrenbächer

Wirkliche Patzer unterlaufen Marijan Griebel selten. Bei der Drei-Städte-Rallye war es allerdings wieder einmal soweit. Pech und ein Fauxpas sorgten für einen riesigen Zeitverlust – und Griebels Sturz auf Rang zwei der DRM-Gesamtwertung.

Eine Barke hat Marijan Griebel die Führung in der Gesamtwertung der Deutschen Rallye-Meisterschaft gekostet. Auf der letzten Wertungsprüfung der Drei-Städte-Rallye, deren Wertungsprüfungen in Bayern und Österreich absolviert wurden, brauste der Hahnweilerer über eine solche Barke, zog sich einen Reifenschaden zu und verlor enorm viel Zeit.







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