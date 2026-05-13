52.+53. Auflage auf dem Hahn
Ein Bayer dominiert den Hunsrücker Automobilslalom
Der Simmerner Stefan Kilian belegte in der Klasse 6 in seinem VW Golf 7 GTI Rang acht und neun.
Der Simmerner Stefan Kilian belegte in der Klasse 6 in seinem VW Golf 7 GTI Rang acht und neun.
B&P Schmitt

Auf dem Flughafen Hahn hat der MSC Idarwald den 52. und 53. Hunsrücker Automobilslalom ausgetragen.

Lesezeit 1 Minute
Auf dem Flughafen Hahn hat der MSC Idarwald den 52. und 53. Hunsrücker Automobilslalom ausgetragen: In insgesamt 15 Klassen aufgeteilt in drei Gruppen (Klasse 1 bis 6 Serienfahrzeuge, Klasse 7 bis 12 verbesserte Fahrzeuge und Klasse 13 bis 15 Spezialfahrzeuge) wurden bei den beiden Auflagen die Sieger gesucht auf der 1400 Meter langen Strecke an der Biogasanlage, die dreimal zu durchfahren war.

Ressort und Schlagwörter

Motorsport Sport

Top-News aus dem Sport