52.+53. Auflage auf dem Hahn Ein Bayer dominiert den Hunsrücker Automobilslalom 13.05.2026, 13:21 Uhr

i Der Simmerner Stefan Kilian belegte in der Klasse 6 in seinem VW Golf 7 GTI Rang acht und neun. B&P Schmitt

Auf dem Flughafen Hahn hat der MSC Idarwald den 52. und 53. Hunsrücker Automobilslalom ausgetragen.

Auf dem Flughafen Hahn hat der MSC Idarwald den 52. und 53. Hunsrücker Automobilslalom ausgetragen: In insgesamt 15 Klassen aufgeteilt in drei Gruppen (Klasse 1 bis 6 Serienfahrzeuge, Klasse 7 bis 12 verbesserte Fahrzeuge und Klasse 13 bis 15 Spezialfahrzeuge) wurden bei den beiden Auflagen die Sieger gesucht auf der 1400 Meter langen Strecke an der Biogasanlage, die dreimal zu durchfahren war.







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