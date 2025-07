Der Bad Kreuznacher Rennstall Landgraf Motorsport hat auch in der einmonatigen Sommerpause die Spitzenposition in der Fahrerwertung der DTM inne. Lucas Auer darf weiter von seinem ersten Triumph träumen.

Für einen Podestplatz reichte es auf dem legendären Norisring für Lucas Auer nicht. Doch der Pilot des Bad Kreuznacher Rennstalls Landgraf Motorsport führt zur Saisonhalbzeit mit seinem Mercedes AMG die DTM-Gesamtwertung an.

„Es ist ein gutes Gefühl, zur Saison-Halbzeit die Führung in der Meisterschaft zu behalten. Wir arbeiten hart, und das zahlt sich aus. Das gesamte Team verdient dieses Resultat“, erklärte der österreichische Fahrer. Teamchef Klaus Landgraf fügte an: „Luggi bleibt konstant an der Spitze der Fahrerwertung. Das zeigt, dass wir als Team sehr stabil arbeiten. Genau mit dieser Energie gehen wir in die zweite Saisonhälfte.“

„Ich lerne von Rennen zu Rennen. Das motiviert mich enorm.“

Tom Kalender

Der Norisring ist eine der legendärsten Rennstrecken Deutschlands. Der temporäre Stadtkurs steht für eine enge Streckenführung, späte Bremspunkte und begrenzte Auslaufzonen. Die Trainingseinheiten sind dabei extrem wichtig, um das Set-up optimal an die Anforderungen des Kurses anzupassen. Ob Fahrzeugbalance, Bremspunkte oder Traktion – Feintuning bis ins letzte Detail ist gefragt, und das Landgraf-Team stellte sich der Aufgabe mit gewohnter Präzision.

Am ersten Renntag beendeten Auer und sein 17-jähriger Teamkollege Tom Kalender das Qualifikationstraining auf den Rängen zehn und 14. Mit klarem Blick und konstanter Fahrweise überquerte Kalender die Ziellinie des Rennens sogar auf Rang 13 – seine bisher beste Platzierung, gleichbedeutend mit wichtigen Punkten für die Fahrerwertung. „Ich bin sehr zufrieden. Jeder Punkt zählt in der Meisterschaft. Es ist ein gutes Gefühl, zur Saisonhalbzeit konstant zu punkten. Ich lerne von Rennen zu Rennen. Das motiviert mich enorm“, erklärte Kalender. Auer kämpfte sich ebenfalls durchs Feld und kam auf den sechsten Rang. Angesichts der anspruchsvollen Bedingungen ein gutes Ergebnis.

Der zweite Renntag wurde von zahlreichen Turbulenzen geprägt. Das Qualifying verlief dabei für das Landgraf-Team nicht optimal. Auer und Kalender erreichten die Ränge 16 und 20, sie rückten aufgrund von Strafversetzungen von Kontrahenten immerhin auf die Ränge 14 und 18 vor.

Weiter geht es mit dem Heimrennen auf dem Nürburgring

Das Rennen wurde schon in der Anfangsphase nach einem größeren Unfall unterbrochen. Nachdem die Strecke gesäubert war, erfolgte der Restart, und erneut zeigte sich, wie unbarmherzig der Norisring sein kann. Kalender wurde unverschuldet von einem Kontrahenten im Heck getroffen und musste seinen Mercedes vorzeitig abstellen. „Das ist extrem ärgerlich. Ich hatte einen guten Start und war gut unterwegs. Der Auffahrunfall war nicht mein Fehler“, sagte Kalender. Landgraf ergänzte: „Natürlich ist es schade, was Tom passiert ist, er hat sich das anders vorgestellt. Aber am ersten Tag hat er stark gepunktet und zeigt weiter seine Entwicklung.“

Auer brachte seinen Mercedes AMG trotz schwieriger Bedingungen sicher ins Ziel. Platz acht bescherte wichtige Zähler in der Meisterschaft, in der er als Spitzenreiter in die zweite Saisonhälfte geht. Und die beginnt mit dem Landgraf-Heimspiel am 9. und 10. August auf dem Nürburgring.