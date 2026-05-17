24 Stunden in der Eifel Dramatisches Ring-Ende für Max Verstappen Jürgen C. Braun 17.05.2026, 15:19 Uhr

i Lange Zeit schnell unterwegs: der Mercedes mit Max Verstappen Jürgen C. Braun

Die beste Nachricht vorweg: Max Verstappen will wiederkommen auf den Nürburgring. Dann vielleicht erfolgreicher als bei dem in vieler Hinsicht bemerkenswerten 24-Stunden-Klassiker in der Eifel.

Nürburgring. Die 54. Auflage des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring, des absoluten Saisonhöhepunkts der Kult-Rennstrecke in der Eifel, wird in die Geschichte dieses Langstreckenklassikers eingehen. Nicht nur wegen des dreieinhalb Stunden vor Schluss geplatzten Siegtraums des bis dato führenden Winward racing Mercedes AMG GT3 mit dem vierfachen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen im Cockpit.







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