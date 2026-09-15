„Double-Header“ am Nürburgring Dramatik pur: Nett-Brüder feiern 100. Klassensieg Jürgen C. Braun 15.09.2026, 00:00 Uhr

i Die Nett-Brüder in ihrem roten Audi S3 von Dupré Motorsport. Ottmar Arenz

Bei den Rennen der Nürburgring Langstrecken-Serie Nummer acht und neun am vergangenen Wochenende konnten sich die Mayener Nett-Brüder in ihrer Klasse über den Sieg freuen. Der Tagessieg am Samstag wurde denkbar knapp über Fotofinish entschieden.

Die beiden Rennen der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) Nummer acht und neun am vergangenen Wochenende, der sogenannte Doubleheader, waren an Spannung und Dramatik an beiden Tagen kaum noch zu überbieten. Einem Krimi mit Sekundenbruchteilen am Samstag folgte eine Wasserschlacht am Sonntag.







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