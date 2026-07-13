Spezial Tourenwagen Trophy Doppelsieg, aber auch doppeltes Pech für AK-Rennpiloten Jürgen Augst 13.07.2026, 19:10 Uhr

i Stefan Wieninger im Land-Motorsport Porsche 911 GT3 R feierte auf dem Red Bull Ring in der Steiermark einen überlegenen Doppelsieg in der Spezial Tourenwagen Trophy. Jürgen Augst/STT/byJogi

Für die Niederdreisbacher Land-Motorsport-Mannschaft lief das Wochenende in der Steiermark wie am Schnürchen. Zwei deutliche Siege zeichneten ein klares Bild. Der Betzdorfer Jürgen Hemker hatte dagegen weniger Glück.

Runde vier der Spezial Tourenwagen Trophy (STT) ging im Rahmen des „ADAC Racing Weekend“ auf dem 4,326 Kilometer langen Red Bull Ring in der Steiermark in der Alpenrepublik über die Bühne. Bei sommerlichen Temperaturen standen auf dem Formel-1-Kurs in Österreich erneut zwei Rennläufe mit einer Distanz von 40 Rennminuten auf dem Programm.







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