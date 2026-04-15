Regionale Fahrer im Pech Doppelschlag am Wochenende auf dem Nürburgring Jürgen C. Braun 15.04.2026, 13:10 Uhr

i Moritz Kranz aus Linz wurde zuletzt zum Fahrer des Rennens gewählt. Ottmar Arenz

Die Langstreckenmeisterschaft am Nürburgring steht am kommenden Wochenende vor einem „Doubleheader“, der große Auswirkungen auf die Titelkämpfe Ende Oktober haben könnte. Die Top-Teams haben bereits das 24-Stunden-Rennen fest im Visier.

Die Langstreckenmeisterschaft (NLS) rast in diesem Jahr im Schnelldurchgang durch die Saison. Bis jetzt jedenfalls. Am Sonntag werden wir schon fünf Rennen hinter uns haben und damit genau die Hälfte der vorgesehenen Events auf der Nordschleife und Grandprix-Kurs in dieser Jubiläumssaison.







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