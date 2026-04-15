Die Langstreckenmeisterschaft am Nürburgring steht am kommenden Wochenende vor einem „Doubleheader“, der große Auswirkungen auf die Titelkämpfe Ende Oktober haben könnte. Die Top-Teams haben bereits das 24-Stunden-Rennen fest im Visier.
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Die Langstreckenmeisterschaft (NLS) rast in diesem Jahr im Schnelldurchgang durch die Saison. Bis jetzt jedenfalls. Am Sonntag werden wir schon fünf Rennen hinter uns haben und damit genau die Hälfte der vorgesehenen Events auf der Nordschleife und Grandprix-Kurs in dieser Jubiläumssaison.