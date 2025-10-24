Junge Karriere im Cockpit 
Die unglaubliche Reise soll weitergehen
Im Servicepark gibt Claire Schönborn Autogramme.
Jürgen C. Braun

Vor einem Jahr ist sie ihre erste Rallye gefahren. Nun glänzt Claire Schönborn aus Löffelscheid (Kreis Cochem-Zell) unter den ganz Großen.

Lesezeit 2 Minuten
Diesen unglaublichen Abschluss eines überwältigenden Jahres ihrer noch jungen Karriere wird Claire Schönborn nie vergessen. Inmitten der Rallye-Weltelite hatte sich die junge Frau (26) in fünf harten Läufen in Schweden, Portugal, Griechenland, Finnland und zum Abschluss bei der „Central Europe Rallye“ im Dreiländereck Deutschland/Österreich/Tschechien behauptet.

Ressort und Schlagwörter

Motorsport Sport

Top-News aus dem Sport