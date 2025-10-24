Junge Karriere im Cockpit Die unglaubliche Reise soll weitergehen Jürgen C. Braun 24.10.2025, 14:33 Uhr

i Im Servicepark gibt Claire Schönborn Autogramme. Jürgen C. Braun

Vor einem Jahr ist sie ihre erste Rallye gefahren. Nun glänzt Claire Schönborn aus Löffelscheid (Kreis Cochem-Zell) unter den ganz Großen.

Diesen unglaublichen Abschluss eines überwältigenden Jahres ihrer noch jungen Karriere wird Claire Schönborn nie vergessen. Inmitten der Rallye-Weltelite hatte sich die junge Frau (26) in fünf harten Läufen in Schweden, Portugal, Griechenland, Finnland und zum Abschluss bei der „Central Europe Rallye“ im Dreiländereck Deutschland/Österreich/Tschechien behauptet.







