Löfer Team ist frustriert Der Motorbootrennsport steht vor dem Aus 23.02.2025, 10:51 Uhr

i Ein Bild aus guten Zeiten: Thomas (links) und Christian Groß mit dem Daumen nach oben. Nun ist das Löfer Duo jedoch frustriert, der Verband hat alle Motorbootrennen dieses Jahr abgesagt. Lucky Luxem

Große Enttäuschung herrscht bei Thomas und Christian Groß sowie dem Powerboat Racingteam Moselstern aus Löf. Der verantwortliche Verband hat alle Rennen in Deutschland für dieses Jahr abgesagt – zum Entsetzen der Löfer.

Der Motorbootrennsport an der Mosel, vor allem in Brodenbach, Löf und Traben-Trabach hat Tradition und lockte in der Vergangenheit Tausende Besucher zu den Rennen in Brodenbach und Traben-Trarbach. Doch nun droht dem Motorbootsport das Aus – das betrifft auch das Powerboat Racingteam Moselstern aus Löf.

