Es war bereits sein 52. Klassensieg bei der Rundstrecken-Challenge Nürburgring, aber es war ein besonders hart erkämpfter. 389,728 Kilometer galt es für den Peterslahrer Rolf Weißenfels als Solist zurückzulegen. Nun ist sein Rennjahr beendet.
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Die siebte Runde der Rundstrecken-Challenge Nürburgring (RCN), der Lauf „Preis der Erftquelle“ ,ging über 16 Runden auf der 24,358 Kilometer langen Streckenvariante aus Nordschleife und Grand-Prix-Kurzanbindung des Eifelkurses der „Grünen Hölle“ am Nürburgring.