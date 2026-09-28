Weißenfels feiert Klassensieg
„Das war eines der härtesten Rennen meiner Karriere“
Klassenerfolg Nummer 52 in der Rundstrecken Challenge Nürburgring und mit Gesamtrang vier das Gesamt-Siegerpodium denkbar knapp
Klassenerfolg Nummer 52 in der Rundstrecken Challenge Nürburgring und mit Gesamtrang vier das Gesamt-Siegerpodium denkbar knapp verpasst. Rolf Weißenfels aus Peterslahr feierte auch beim siebten RCN-Durchgang in der „Grünen Hölle“ mit seinem H&S-Racing Peugeot TCR einen weiteren großartigen Erfolg.
Jürgen Augst/Holger Hüttig/byJogi

Es war bereits sein 52. Klassensieg bei der Rundstrecken-Challenge Nürburgring, aber es war ein besonders hart erkämpfter. 389,728 Kilometer galt es für den Peterslahrer Rolf Weißenfels als Solist zurückzulegen. Nun ist sein Rennjahr beendet.

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Die siebte Runde der Rundstrecken-Challenge Nürburgring (RCN), der Lauf „Preis der Erftquelle“ ,ging über 16 Runden auf der 24,358 Kilometer langen Streckenvariante aus Nordschleife und Grand-Prix-Kurzanbindung des Eifelkurses der „Grünen Hölle“ am Nürburgring.
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