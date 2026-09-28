Weißenfels feiert Klassensieg „Das war eines der härtesten Rennen meiner Karriere“ Jürgen Augst 28.09.2026, 10:48 Uhr

i Klassenerfolg Nummer 52 in der Rundstrecken Challenge Nürburgring und mit Gesamtrang vier das Gesamt-Siegerpodium denkbar knapp verpasst. Rolf Weißenfels aus Peterslahr feierte auch beim siebten RCN-Durchgang in der „Grünen Hölle“ mit seinem H&S-Racing Peugeot TCR einen weiteren großartigen Erfolg. Jürgen Augst/Holger Hüttig/byJogi

Es war bereits sein 52. Klassensieg bei der Rundstrecken-Challenge Nürburgring, aber es war ein besonders hart erkämpfter. 389,728 Kilometer galt es für den Peterslahrer Rolf Weißenfels als Solist zurückzulegen. Nun ist sein Rennjahr beendet.

Die siebte Runde der Rundstrecken-Challenge Nürburgring (RCN), der Lauf „Preis der Erftquelle“ ,ging über 16 Runden auf der 24,358 Kilometer langen Streckenvariante aus Nordschleife und Grand-Prix-Kurzanbindung des Eifelkurses der „Grünen Hölle“ am Nürburgring.







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