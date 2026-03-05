Bendorf will neue Bestmarken Daniel Zils ist Vorbild für Fairness im Breitensport Jürgen C. Braun 05.03.2026, 11:35 Uhr

i Im engen NLS-Feld will der Fahrer des Jahres 2025, Daniel Zils, auch in der kommenden Saison wieder ganz vorn mitmischen. Jürgen C. Braun

Motorsport am Nürburgring: Daniel Zils jagt neue Bestmarken. Der „Fahrer der Saison 2025“ will die Bestleistung von 135 Klassensiegen übertreffen. Überraschungen und Spannung in der neuen Saison garantiert.

Mit der angestrebten Meisterschaft der Saison, gemeinsam mit seinen beiden Kollegen Phillip Stahlschmidt und Phillip Leisen, wurde es zwar nichts im vergangenen Jahr. Stattdessen erfuhr er noch eine persönliche Würdigung, die den erfahrenen Langstrecken-Piloten ziemlich unvorbereitet traf und dennoch keinen besseren als ihn hätte finden können.







Artikel teilen

Artikel teilen