Ex-Weltmeister als Gegner
Dachdecker Reinhard misst sich mit Starpilot Verstappen
Jannik Reinhard sorgte als Routinier dafür, das seine Teamkollegen Evald Holstad und Jamie Green die notwendigen Runden für ihre
Jannik Reinhard sorgte als Routinier dafür, das seine Teamkollegen Evald Holstad und Jamie Green die notwendigen Runden für ihre ’Nordschleifen-Permit’ absolvieren konnten und steuerte den BMW M240i Racing Cup auf Rang sechs seiner Klasse über die Ziellinie.
Jürgen Augst/Manfred Muhr/byJogi. Jürgen Augst/Manfred Muhr/byJog

Horhausener Handwerk trifft auf ganz große Namen: Für den schnellen Dachdecker Jannik Reinhard war der NLS-Start auf dem Nürburgring ein besonderes Erlebnis, bewegte er sich doch in einem illustren Starterfeld. Doch es gibt auch Schattenseiten.

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Nachdem der Saisonauftakt der Nürburgring-Langstrecken-Serie NLS in der Woche zuvor noch dem schlechten Wetter in der Eifel zum Opfer gefallen war, konnte Runde zwei der beliebten Tourenwagen- und GT-Rennserie bei besten frühlingshaften Bedingungen ausgetragen werden.

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