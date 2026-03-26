Horhausener Handwerk trifft auf ganz große Namen: Für den schnellen Dachdecker Jannik Reinhard war der NLS-Start auf dem Nürburgring ein besonderes Erlebnis, bewegte er sich doch in einem illustren Starterfeld. Doch es gibt auch Schattenseiten.
Lesezeit 2 Minuten
Nachdem der Saisonauftakt der Nürburgring-Langstrecken-Serie NLS in der Woche zuvor noch dem schlechten Wetter in der Eifel zum Opfer gefallen war, konnte Runde zwei der beliebten Tourenwagen- und GT-Rennserie bei besten frühlingshaften Bedingungen ausgetragen werden.