Ex-Weltmeister als Gegner Dachdecker Reinhard misst sich mit Starpilot Verstappen Marco Rosbach 26.03.2026, 12:44 Uhr

i Jannik Reinhard sorgte als Routinier dafür, das seine Teamkollegen Evald Holstad und Jamie Green die notwendigen Runden für ihre ’Nordschleifen-Permit’ absolvieren konnten und steuerte den BMW M240i Racing Cup auf Rang sechs seiner Klasse über die Ziellinie. Jürgen Augst/Manfred Muhr/byJogi. Jürgen Augst/Manfred Muhr/byJog

Horhausener Handwerk trifft auf ganz große Namen: Für den schnellen Dachdecker Jannik Reinhard war der NLS-Start auf dem Nürburgring ein besonderes Erlebnis, bewegte er sich doch in einem illustren Starterfeld. Doch es gibt auch Schattenseiten.

Nachdem der Saisonauftakt der Nürburgring-Langstrecken-Serie NLS in der Woche zuvor noch dem schlechten Wetter in der Eifel zum Opfer gefallen war, konnte Runde zwei der beliebten Tourenwagen- und GT-Rennserie bei besten frühlingshaften Bedingungen ausgetragen werden.







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