DTM in Nürnberg Crashs und rote Flaggen im fränkischen Monaco Jürgen Augst 06.07.2026, 11:59 Uhr

i Tom Kalender aus Hamm im Mercedes-AMG GT3 Evo mit der Startnummer 84 musste auf dem Norisring in Nürnberg seinen Boliden am Samstag nach einem 'Mauerkuss' auf Position acht liegend vorzeitig abstellen. Am Sonntag erreichte er mit Rang 14 immerhin noch zwei Meisterschaftszähler. Jürgen Augst/Manfred Muhr/byJogi. Jürgen Augst/Manfred Muhr/byJog

Spektakuläre Szenen beim DTM-Rennen in Nürnberg: Rote Flaggen, Crashs und Wetterkapriolen sorgten für ein dramatisches Motorsportwochenende. Wer behielt die Nerven und sammelte wichtige Punkte?

Auf dem 2,162 Kilometer kurzen Stadtkurs des Norisringes in Nürnberg stand das vierte Rennwochenende der DTM auf dem Terminplan. Im ’fränkischen Monaco’ wie die Traditionsstrecke in Anlehnung an den Formel 1-Kurs in Monte Carlo auch genannt wird, standen die Rennen sieben und acht des Jahres an.







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