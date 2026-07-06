Spektakuläre Szenen beim DTM-Rennen in Nürnberg: Rote Flaggen, Crashs und Wetterkapriolen sorgten für ein dramatisches Motorsportwochenende. Wer behielt die Nerven und sammelte wichtige Punkte?
Lesezeit 3 Minuten
Auf dem 2,162 Kilometer kurzen Stadtkurs des Norisringes in Nürnberg stand das vierte Rennwochenende der DTM auf dem Terminplan. Im ’fränkischen Monaco’ wie die Traditionsstrecke in Anlehnung an den Formel 1-Kurs in Monte Carlo auch genannt wird, standen die Rennen sieben und acht des Jahres an.