Die prestigeträchtige Rallye Finnland gilt als die Mutter aller WM-Läufe und wird ehrfurchtsvoll auch als „Grand Prix auf Schotter“ bezeichnet. Nach nicht einmal einem Jahr im Rallyesport nimmt Claire Schönborn aus Peterswald-Löffelscheid diese besondere Herausforderung ab Donnerstag bis Sonntag in Angriff. Rückblende: Im August 2024 nahm die 25-Jährige erstmals in einem Rallye-Cockpit Platz. Seither verläuft ihre Lernkurve äußerst steil. Entsprechend akribisch verlief die Vorbereitung auf den WM-Klassiker. Ihr Rallyedebüt in einem Opel Corsa e-Rally war Auftakt eines rasanten Aufstiegs bis in die Junior-WM. In Finnland steht nun der vorläufige Gipfel für die Hunsrückerin an. Nach einer guten Vorstellung bei der Akropolis-Rallye in Griechenland erwartet Schönborn und ihren Co-Piloten Michael Wenzel in Finnland ein komplett anderes Szenario. Die extrem schnellen Schotterstrecken rund um Jyväskylä gelten als die ultimative Herausforderung in der Rallye-WM und sind mit hängenden Hochgeschwindigkeitskurven sowie zahlreichen Sprungkuppen garniert. Gemeinsam hat sich das Duo in Finnland auf die bevorstehende Aufgabe des vierten von insgesamt fünf Läufen zur Junior-WM vorbereitet. Die Rallyewoche begann für die beiden mit einem abschließenden Vorbereitungstest, bei dem sie mit ihrem von M-Sport vorbereiteten Ford Fiesta Rally3 rund 60 Testkilometer abspulten.

i Tipps vom WM-Ass: Claire Schönborn kam in den Genuss, sich in Sachen Streckenführung mit dem Finnen Teemu Suninen auszutauschen. Björn-Lars Blank

„Die Rallye Finnland gilt als absolutes Highlight im Rallyesport. Es gibt nichts Cooleres, aber auch nichts Herausfordernderes als an diesem Klassiker teilzunehmen – und das bei meiner erst neunten Rallye. Der Respekt ist groß. Beim abschließenden Test mit meinem Co-Piloten Michael Wenzel haben wir uns zu Beginn der Rallyewoche auf die anstehenden Aufgaben fokussiert. Dank der für den WM-Lauf repräsentativen Streckenführung haben wir ein gutes Gefühl für die Rallye Finnland bekommen. Nun gilt es bei der zweitägigen Streckenbesichtigung einen möglichst präzisen Aufschrieb zu erstellen, um während der Rallye gleich in einen guten Rhythmus zu kommen“, sagt Schönborn.

Tipps und Trick von WM-Ass Suninen

Dabei profitierte sie von Coaching-Einheiten durch Rallye-WM-Ass Teemu Suninen. Neben Tipps und Tricks arbeitet der ehemalige WM-Pilot aus Finnland mit ihr an den „Pace Notes“ genannten Streckennotizen. Bei hohen Geschwindigkeiten ist es essenziell, präzise und doch prägnant-kurze Hinweise zur Streckenführung und perfekten Fahrlinie zu erhalten. Der Erfahrungsschatz von Suninen, der seit 2014 knapp 90 WM-Läufe bestritt, dabei 15 Wertungsprüfungen in der Top-Kategorie gewinnen konnte und sowohl in Portugal, Mexiko und Italien auf dem WM-Podium stand, ist für Schönborn wertvoll. „Ich bin Teemu sehr dankbar. Sein Wissen, auch und gerade bei der Rallyevorbereitung und dem Erstellen des Aufschriebs sind für mich und meine Entwicklung Gold wert. Ich habe schon viel gelernt, aber es gibt auch noch einiges Potential“, schätzt Schönborn die intensive Zusammenarbeit.