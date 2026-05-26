Rallye-Auftakt in Schweden Claire Schönborn mit gutem Junior-EM-Einstand 26.05.2026, 09:00 Uhr

i Frontantriebspremiere auf Schotter: Claire Schönborn hat in ihrem Opel Corsa Rally4 beim Auftakt der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) in Schweden erfolgreich Neuland betreten und Platz zehn belegt. Nico Meyer

Claire Schönborn meistert die Junior-EM-Premiere in Schweden auf Schotter mit Bravour. Trotz Herausforderungen sichert sich die Hunsrückerin einen Top-10-Platz.

Claire Schönborn hat mit Beifahrer Michael Wenzel den Auftakt zur Junior-EM in Schweden gut gemeistert. Bei der „Royal Rally of Scandinavia“ in Karlstad (Schweden) war für die 26-jährige Löffelscheiderin nicht nur die Rallye selbst Neuland – obendrein bestritt sie erstmals eine Rallye mit einem frontangetriebenen Fahrzeug, ihrem Opel Corsa Rally4, auf Schotter.







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