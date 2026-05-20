Nächstes Kapitel der Erfolgsgeschichte: Claire Schönborn startet am Freitag in Karlstad in Schweden in ihre zweite komplette Rallye-Saison als offizielle ADAC-Opel-Rallye-Juniorin. Die 26-Jährige aus dem Hunsrück-Dorf Löffelscheid wurde für das Jahr 2026 in das ADAC Opel Rallye Junior Team berufen, Starts in der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) und im rein elektrischen ADAC Opel GSE Rallye Cup inklusive.

In dem seit 1953 ausgetragenen und damit ältesten FIA-Championat sowie der weltweit hochkarätigsten kontinentalen Rallye-Meisterschaft startet Claire Schönborn in der Junior-Kategorie – von Schweden über Italien, Polen, die Tschechische Republik, das Vereinigte Königreich bis nach Portugal. Die Einsätze im GSE Rallye Cup reichen vom niederländischen Eindhoven bis zur berühmten Rally San Remo in Italien. Mit insgesamt zwölf Einsätzen bekommt Claire Schönborn damit deutlich mehr „Seat time“ als noch in der vergangenen Saison – wichtig, um sich mit wachsender Erfahrung gegen die Konkurrenz behaupten zu können.

„Die FIA Rallye-EM die nächste große Herausforderung für mich.“

Claire Schönborn

Schönborn sagt vor dem Saisonstart in Schweden: „Nach einer tollen Debütsaison vergangenes Jahr ist die FIA Rallye-EM die nächste große Herausforderung für mich. Es ist gar keine Frage, dass ich mich der gern stelle und auch diesen nächsten Karriereschritt mit Erfolg gehen will. Die ERC ist nicht nur die stärkste kontinentale Rallye-Liga, sondern auch die prestigeträchtigste. Es gibt nichts geschenkt und Erfolg muss sich hart erarbeitet werden. Im ADAC Opel Rally Junior Team bin ich dafür gut aufgestellt und freue mich auf die Einsätze. Dass ich parallel dazu im vollelektrischen Opel Mokka GSE Rally Erfahrung sammeln kann, ist für meine fahrerische Entwicklung wichtig.“

Schönborn kommt aus dem Bergrennsport: 2024 gewann sie als erste Frau und jüngste Teilnehmerin aller Zeiten den deutschen KW Berg-Cup. Im Jahr 2022 triumphierte sie bei den FIA Motorsport Games im elektrischen Opel Corsa Rally und holte die Goldmedaille im Slalom. Nach nur einem Rallye-Einsatz folgte der Sieg im hochkarätig besetzten „Beyond Rally“-Programm des WM-Promoters 2025, der ihr eine komplette Saison in der FIA Junior-Weltmeisterschaft einbrachte. Eine Frau, drei Disziplinen, drei große Erfolge – in vier Jahren.

i Claire Schönborn startet zusammen mit Timo Schulz und Tom Heindrichs im Opel Rallye Junior-Team. RK Media

Sechs Wertungsläufe in sechs Ländern, vier auf Asphalt, zwei auf Schotter, und den Auftakt bildet ab Freitag die renommierte „Royal Rallye of Scandinavia“ in Karlstad in Schweden. Schönborn steuert einen frontangetriebenen Werks-Opel-Corsa-Rally4. Die Mission ist klar – und sie ist anspruchsvoll: In einem Teilnehmerfeld, in dem rund 20 Nachwuchs-Teams aus aller Herren Länder um den begehrten Titel der kontinentalen Topliga kämpfen, soll sich die Hunsrückerin gegen die besten Nachwuchsfahrer Europas behaupten. Und nicht nur personell hängen in der Rallye-EM die Trauben weit oben: Liveübertragung von jeder einzelnen Wertungsprüfung – und mit der Rallye Rom-Capitale (vom 3. bis 5. Juni) ein Lauf, der ab 2027 in die WM aufsteigt. Wer hier nach vorn fährt, fährt direkt ins Schaufenster der Werksteams.

Parallel zu ihrem Junior-EM-Programm geht Claire Schönborn 2026 im ADAC Opel GSE Rally Cup an den Start – und damit mit dem neuen vollelektrischen Opel Mokka GSE Rally. Für Schönborn schließt sich damit ein Kreis: Ihre Rallye-Karriere begann in einem elektrischen Opel Corsa – jetzt setzt sie ihren Weg auf dem nächsten elektrischen Opel fort. Sieben Cup-Läufe in sechs Nationen stehen auf dem Programm, Höhepunkt ist die traditionsreiche Rallye San Remo im Oktober. Aber jetzt geht es erst mal los am Freitag in Schweden mit dem Auftakt der Rallye-EM.