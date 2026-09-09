Claire Schönborn fährt in Wales bestes EM-Ergebnis ein
Die Hunsrücker Rallyefahrerin Claire Schönborn hat bei der Rallye Vereinigtes Königreich in Wales ihr bislang bestes EM-Ergebnis einfahren können. „Diese Rallye zu beenden war ein hartes Stück Arbeit“, sagte die Löffelscheiderin nach Platz sechs.
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Nichts für schwache „Neulings-Nerven“ – doch Claire Schönborn und ihr Beifahrer Michael Wenzel haben genau diese in der kniffligsten Rallye des Jahres behalten. Das Duo aus dem ADAC Opel Rally Junior Team eroberte mit einer sehr abgeklärten und besonnenen Leistung bei der Rallye Vereinigtes Königreich durch Wales Rang sechs.