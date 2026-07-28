Hunsrückerin unzufrieden Claire Schönborn belegt bei der Rallye Polen Rang zwölf 28.07.2026, 14:53 Uhr

i In malerischen Oberschlesien belegte Claire Schönborn mit ihrem Beifahrer Michael Wenzel bei der Rallye Polen in ihrem Opel Corsa Rally4 in der Junior-Wertung Platz 12 von 16. Damit war die Löffelscheiderin nicht ganz zufrieden. RK Media

Bei der Rallye Polen belegte die Hunsrückerin Claire Schönborn in der Junior-Wertung Platz zwölf. Damit war sie nicht zufrieden. „Eine meiner schlechtesten Leistungen“, sagte die Löffelscheiderin.

Erfahrung lässt sich nur durch eine Sache ersetzen – noch mehr Erfahrung: Die Löffelscheiderin Claire Schönborn hat die Rallye Polen auf Platz 12 von 16 Junior-Crews beendet. Der dritte Lauf zur Junior-Wertung innerhalb der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) hatte es rund um Kattowitz vor allem aufgrund von sich ständig verändernden Grip-Niveaus und einer notorisch unebenen Fahrbahn in sich.







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