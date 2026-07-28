Hunsrückerin unzufrieden
Claire Schönborn belegt bei der Rallye Polen Rang zwölf
In malerischen Oberschlesien belegte Claire Schönborn mit ihrem Beifahrer Michael Wenzel bei der Rallye Polen in ihrem Opel Cors
In malerischen Oberschlesien belegte Claire Schönborn mit ihrem Beifahrer Michael Wenzel bei der Rallye Polen in ihrem Opel Corsa Rally4 in der Junior-Wertung Platz 12 von 16. Damit war die Löffelscheiderin nicht ganz zufrieden.
RK Media

Bei der Rallye Polen belegte die Hunsrückerin Claire Schönborn in der Junior-Wertung Platz zwölf. Damit war sie nicht zufrieden. „Eine meiner schlechtesten Leistungen“, sagte die Löffelscheiderin.

Lesezeit 2 Minuten
Erfahrung lässt sich nur durch eine Sache ersetzen – noch mehr Erfahrung: Die Löffelscheiderin Claire Schönborn hat die Rallye Polen auf Platz 12 von 16 Junior-Crews beendet. Der dritte Lauf zur Junior-Wertung innerhalb der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) hatte es rund um Kattowitz vor allem aufgrund von sich ständig verändernden Grip-Niveaus und einer notorisch unebenen Fahrbahn in sich.
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