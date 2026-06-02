GT World Challenge in Monza Chaotisches Rennen endet für Luca Stolz auf Rang zwei Jürgen Augst 02.06.2026, 15:08 Uhr

i Der Mercedes-AMG GT3 von Luca Stolz und seinen Teamkollegen (vorne) quert in der Nummer 48 nach drei Stunden auf Position zwei vor dem Mercedes-AMG von Tom Kalender die eine Runde Rückstand hatten, in der Startnummer 12 (in Weiß) die Ziellinie. Jürgen Augst/Mercedes-AMG/byJogi

Nach einer wilden Startphase kämpfte sich das Rennteam um den Brachbacher Piloten Luca Stolz Platz um Platz nach vorne. Die zwischenzeitliche Führung konnte das Team in einer chaotischen Schlussphase nicht behaupten.

Runde drei der GT World Challenge Europe führte 57 GT3-Teams auf den Hochgeschwindigkeitskurs im italienischen Monza. Das „Autodromo Nazionale di Monza“ mit einer Streckenlänge von 5,793 Kilometern liegt eingebettet in den Königlichen Park von Monza. Für die Teams, die im Endurance Cup der Serie antraten, war es der zweite Auftritt in der Saison 2026.







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