Nach einer wilden Startphase kämpfte sich das Rennteam um den Brachbacher Piloten Luca Stolz Platz um Platz nach vorne. Die zwischenzeitliche Führung konnte das Team in einer chaotischen Schlussphase nicht behaupten.
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Runde drei der GT World Challenge Europe führte 57 GT3-Teams auf den Hochgeschwindigkeitskurs im italienischen Monza. Das „Autodromo Nazionale di Monza“ mit einer Streckenlänge von 5,793 Kilometern liegt eingebettet in den Königlichen Park von Monza. Für die Teams, die im Endurance Cup der Serie antraten, war es der zweite Auftritt in der Saison 2026.