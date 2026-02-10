GT4-Sieg bei 6-Stunden-Rennen Cedric Fuchs verteidigt souverän Führung in Portimão Jürgen Hahn 10.02.2026, 08:46 Uhr

i Selbst schwierige Witterungsbedingungen konnten sie nicht stoppen: Der Holzappeler Cedric Fuchs fuhr mit Jay Mo Härtling, Enrico Förderer und Kenneth Heyer zum GT4-Sieg bei 6h-Rennen in Portimão. Team GT4-Winter Series

Im Regenchaos an der Algarve fährt Cedric Fuchs mit seinem Team zu einem beeindruckenden GT4-Sieg. Beeindruckende Rundenzeiten und eine clevere Strategie sicherten den Erfolg.

Unverhofft kommt oft – so lautete die Devise für Cedric Fuchs, als ihn sein Teamchef Thomas Angerer zum Start beim Sechs-Stunden-Rennen von Portimão nach Portugal einlud. Gemeinsam mit Profi Kenneth Heyer sowie seinen Teamkollegen Jay Mo Härtling Enrico Förderer, der aus Leuterod im Westerwald kommt, pilotierte das aufstrebende Motorsporttalent aus Holzappel den Mercedes AMG GT4 von SR Motorsport by Schnitzelalm.







