Der Norisring in Nürnberg ist der einzige Stadtrundkurs Deutschlands, die Auftritte der GT4-Germany sind herausfordernd. Beim Qualifying zum Samstagsrennen fuhr Cedric Fuchs, der Youngster des AMC Arzbach, auf Platz neun und war dabei zweitschnellster „Rookie“. Fuchs lag nur 0,2 Sekunden hinter Polesetter Enrico Förderer in einem weiteren Mercedes AMG GT4.

In der ersten Kurve ins Aus geschossen

Beim Start konnte Fuchs zwei Plätze gut machen, wurde aber in der ersten Kurve ins Aus geschossen. Bis der Förderpilot des ADAC Mittelrhein wieder Fahrt aufnehmen konnte, war das Feld um eine halbe Runde enteilt. Bis zum Fahrerwechsel zur Halbzeit hatte Fuchs erste Nachzügler überholt. Dann übernahm Joel Mesch das Steuer des GT4-Boliden und schob sich nach vorne. „Das muss erst mal einer nachmachen,“ waren Günter Aberer, Chefingenieur bei SR Motorsport by Schnitzelalm, und Teamchef Thomas Angerer stolz. „Cedric fährt die Lücke zu, und Joel kämpft sich dann bis auf Platz zehn. Dazu hat Cedric so auch noch die Rookie-Wertung gewonnen.“ Der Youngster konnte dem Ergebnis dann auch noch Positives abgewinnen, „Nachdem ich in der ersten Kurve gedreht wurde, dacht ich, das war’s. Zum Glück hat mich der Konkurrent nur an der hinteren linken Felge getroffen, und unser AMG blieb fahrbereit. Aber Aufgeben ist nicht. Ich hätte in dem engen Feld aber nie geglaubt, dass wir noch so weit nach vorne kommen können.“

„In den GT4-Zweikämpfen fehlt mir noch Erfahrung.“

Cedric Fuchs im Ziel zu seinem fünften Platz.

In das Sonntagsrennen gingen Mesch / Fuchs von der sechsten Startposition aus. Mesch konnte sich schon in der zweiten Runde auf Platz fünf schieben, kurz vor dem Fahrerwechsel eroberte er dann den vierten Rang. So übernahm Fuchs den GT4-Boliden und kämpfte sich an den Drittplatzierten heran. Als er Anschluss hatte, stritten die beiden mit Führungswechseln um den letzten Podestplatz. Dabei verloren sie jedoch Zeit und der bislang Fünfte schloss auf und mischte in den beiden letzten Runden munter mit im Podestkampf. Die drei wechselten die Positionen mehrfach, auf der Ziellinie wurde Fuchs dann auf Platz fünf abgewunken. „Ich bin zufrieden. Natürlich wäre ich gern aufs Podest gefahren, aber in den GT4-Zweikämpfen fehlt mir noch Erfahrung.“ Wie schnell der Youngster unterwegs war, zeigt auch, dass er die drittschnellste Zeit aller 42 Piloten fuhr. Aberer äußerte sich sehr zufrieden. „Natürlich sollte man einen dritten Platz kurz vor Schluss ins Ziel fahren, aber wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Das war Cedrics zweites Wochenende, woher soll er die Erfahrung haben? Er hat wieder einen Super-Job gemacht und nun sogar die Führung in der Rookie-Wertung für den besten Neueinsteiger übernommen.“

Die nächste Gelegenheit, weitere Erfahrung in dieser Top-Liga zu sammeln, bietet sich für Cedric Fuchs Anfang August am Nürburgring.