GT4 Winter Series in Estoril Cedric Fuchs liefert doppeltes „Gesellenstück" ab

Ganz oben steht er am liebsten: Cedric Fuchs (Mitte) feierte beim zweiten Lauf zur GT4 Winter Series in Estoril den ersten Sieg. In der Woche zwischen den beiden Rennen in Portugal legte er zudem erfolgreich seine Gesellenprüfung als Elektroniker ab.

Eine Glanzleistung gelang Cedric Fuchs in Estoril: Erster GT4-Sieg, jeweils schnellste Runde des Feldes und Aufholjagden, die selbst Kenner der Szene schwärmen ließen. Und zwischendurch schloss er in der Heimat die Prüfung zum Elektroniker ab.

Das war eine Woche, die für Cedric Fuchs kaum spannender – und auch erfolgreicher – hätte laufen können. Vom Einsatz in Portimão ging es für den 20-jährigen Holzappeler direkt zurück in die Heimat. Unter der Woche beendet er dann mit der praktischen Prüfung seine Ausbildung zum Elektroniker.







