Eine Glanzleistung gelang Cedric Fuchs in Estoril: Erster GT4-Sieg, jeweils schnellste Runde des Feldes und Aufholjagden, die selbst Kenner der Szene schwärmen ließen. Und zwischendurch schloss er in der Heimat die Prüfung zum Elektroniker ab.
Das war eine Woche, die für Cedric Fuchs kaum spannender – und auch erfolgreicher – hätte laufen können. Vom Einsatz in Portimão ging es für den 20-jährigen Holzappeler direkt zurück in die Heimat. Unter der Woche beendet er dann mit der praktischen Prüfung seine Ausbildung zum Elektroniker.