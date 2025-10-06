Abschluss in Hockenheim Cedric Fuchs gewinnt die Rookie-Wertung in der GT4 Jürgen Hahn 06.10.2025, 20:45 Uhr

i Ehrung für den Gewinn der Rookie-Wertung in der ADAC GT4 Germany im Rahmen der DTM-Nacht der Champions: Der 19-jährige Cedric Fuchs aus Holzappel mit seinen Eltern Heike und Thomas und dem begehrten Pokal. Jürgen Hahn

Das finale Wochenende beim ADAC GT4 Germany 2025 in Hockenheim war zwar für den Holzappeler Cedric Fuchs sehr problematisch, aber es reichte für den 19-jährigen Förderpiloten des ADAC Mittelrhein letztlich für den Titelgewinn in der Rookie-Wertung.

Am Ende strahlten alle: Bei seiner Premiere in der ADAC GT4 Germany gewann Cedric Fuchs aus Holzappel die Rookie-Wertung für den besten Neueinsteiger der Saison 2025. Im Mercedes AMG GT4 des Teams SR-Motorsport by Schnitzelalm verwies der 19-jährige Förderpilot des ADAC Mittelrhein in der internationalen Nachwuchsserie seine nicht minder ambitionierten Konkurrenten auf die Plätze.







