Das finale Wochenende beim ADAC GT4 Germany 2025 in Hockenheim war zwar für den Holzappeler Cedric Fuchs sehr problematisch, aber es reichte für den 19-jährigen Förderpiloten des ADAC Mittelrhein letztlich für den Titelgewinn in der Rookie-Wertung.
Am Ende strahlten alle: Bei seiner Premiere in der ADAC GT4 Germany gewann Cedric Fuchs aus Holzappel die Rookie-Wertung für den besten Neueinsteiger der Saison 2025. Im Mercedes AMG GT4 des Teams SR-Motorsport by Schnitzelalm verwies der 19-jährige Förderpilot des ADAC Mittelrhein in der internationalen Nachwuchsserie seine nicht minder ambitionierten Konkurrenten auf die Plätze.