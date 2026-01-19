GT4 Winter Series: Cedric Fuchs gelingt kein Auftakt nach Maß Jürgen Hahn 19.01.2026, 12:51 Uhr

i Der erste Lauf zur GT4 Winter Series im portugiesischen Portimão brachte für den Holzappeler Youngster Cedric Fuchs wichtige Punkte. Im Mercedes AMG GT4 fuhr er bei schwierigen Witterungsbedingungen auf den zweiten Platz. Team GT4-Winter Series

Das erste Wochenende der GT4-Winter-Series lief zwar nicht ganz nach Plan, aber Cedric Fuchs hat zumindest wichtige Punkte gesammelt und mit seiner Leistung Ausrufezeichen gesetzt. Schon ab Freitag geht es für den Holzappeler in Estoril weiter.

„Wir haben wichtige Punkte eingefahren“, fasste Cedric Fuchs das erste Wochenende zur GT4 Winter Series in Portimão an der Algarve-Küste zusammen. Wie im vergangenen Jahr nutzt er gemeinsam mit Willi Kühne die Wettbewerbe auf der iberischen Halbinsel, als Vorbereitung auf die Saison.







