Stark am Sachsenring: Auch wenn noch nicht klar ist, ob Cedric Fuchs die Punkte für den ersten Lauf erhält, baute er dennoch die Führung in der Rookie-Wertung aus. In beiden Rennen machte er durch Aufholjagden das schlechte Quali-Ergebnis wett.

Der Auftakt zur zweiten Saisonhälfte der ADAC GT4 Germany wurde auf dem Sachsenring bei Chemnitz ausgetragen. Für Cedric Fuchs, den 19-jährigen Youngster des AMC Arzbach, ging es vor allem darum, die Führung in der Rookie-Wertung für den besten Neueinsteiger in dieser mit Talenten aus ganz Europa bestückten Serie zu verteidigen.

Der Sachsenring, eine anspruchsvolle Berg- und Talbahn unweit des Geburtshauses von Karl May, war für den Förderpiloten des ADAC Mittelrhein absolutes Neuland. „Die Strecke ist fahrerisch sehr anspruchsvoll und beansprucht vor allem die Reifen. Mit denen muss man hier sehr sorgsam umgehen. Aber es macht viel Spaß hier zu fahren“, resümierte Fuchs nach den Trainings.

Vom 15. Startplatz der 22 Teams ins Rennen gegangen

Beim ersten Qualifying passte nichts zusammen. „Beide schnellen Runden haben nicht geklappt, zum Schluss bin ich sogar aufgelaufen und musste lupfen“. Das Resultat: Fuchs ging lediglich vom 15. Startplatz der 22 Teams aus ins Rennen. „Unter den Umständen wäre es ein riesiger Erfolg, überhaupt in die Top-Ten zu kommen“, war die ernüchternde Prognose. Bis zur Rennhälfte hatte der junge Holzappeler dieses Ziel schon erreicht und übergab den Mercedes AMG auf Platz zehn an seinen Partner Joel Mesch. Der konnte durch eine clevere Boxenstrategie des Teams weitere Plätze gewinnen, kämpfte sich nach vorn und stellte den GT4-Boliden letztlich auf dem sechsten Platz ab. Ob dieser Platz letztlich auch Punkte bringt, ist noch nicht sicher und muss final geklärt werden. Bei der technischen Nachuntersuchung wurde festgestellt, dass ihr AMG um vier Millimeter zu tief lag. Obwohl das Team belegen konnte, dass ein defekter Stoßdämpfer die Ursache war, wurden sie von der Wertung ausgeschlossen. In einem Berufungsverfahren wird nun später geklärt, ob dieser Ausschluss Bestand hat.

So viel bin ich vom Teamchef und unserem Chef-Ingenieur noch nie gelobt worden.“

Cedric Fuchs strahlt im Ziel nach sehenswerten Überholmanövern.

Wie Fuchs griff auch Mesch bei seinem Quali gründlich daneben und ging am Sonntag ebenfalls als 15. ins Rennen. Im Startgetümmel verlor er einige Plätze, konnte sich bis zur Übergabe an Fuchs allerdings noch auf Platz 14 nach vorne kämpfen. Der Holzappeler setzte die Aufholjagd fort und schob sich mit sehenswerten Überholmanövern immer weiter nach vorn. Im Ziel wurde er auf Platz acht abgewunken. „So viel bin ich vom Teamchef und unserem Chef-Ingenieur noch nie gelobt worden“, strahlte Fuchs im Ziel, bekannte aber auch, dass das Gespräch mit beiden nach dem Quali nicht so berauschend war. Man mag nicht daran denken, wie weit die Fahrt nach vorne hätte führen können, wenn da nicht die bescheidenen Startpositionen durch die missglückten Qualis gewesen wären.

Trotz der (noch) fehlenden Punkte vom Rookie-Sieg im ersten Lauf konnte Fuchs die Führung in der Wertung der besten Neueinsteiger weiter ausbauen. „Für mich wäre es ein riesiger Erfolg, in dem starken europaweiten Feld direkt auf Anhieb die Rookie-Wertung zu gewinnen. Aber bis zur Entscheidung folgen noch zwei Rennwochenenden.“ Ab 13. September wartet der österreichische RedBull-Ring auf die Youngster.