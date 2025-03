Die erfolgreiche Motorsport-Reise von Cedric Fuchs geht weiter. Der 19-jährige Förderpilot des ADAC Mittelrhein fuhr bei seiner Rennpremiere im Mercedes AMG GT4 die schnellste Zeit aller GT4-Piloten im Qualifying und gemeinsam mit seinen Teamkollegen belegte er auf der Formel1-Strecke in Barcelona nach sechs Rennstunden den hart erkämpften zweiten Platz.

Eine auf den Körper angepasste Sitzschale wird gegossen

Vor den ersten Testrunden musste Fuchs erst einmal lange sitzen. „Damit ich im Auto eine optimale Sitzposition habe, wurde eine auf meinen Körper angepasste Sitzschale gegossen. Dann musste ich gut eine Stunde bewegungslos verharren, bis die Masse ausreichend gehärtet war“, erläuterte der Youngster des AMC Arzbach. Die Schale schien zu passen – nach dem Qualifying wurde für ihn die schnellste Zeit aller GT4-Piloten notiert. Da auch seine Teamkollegen flott unterwegs waren, stand der Mercedes AMG GT4 von SR Motorsport by SchnitzelAlmRacing auf der Pole-Position für das 6-Stunden Rennen.

Nachdem Fuchs im vergangenen Jahr im ADAC Tourenwagen Junior Cup mit dem 150 PS VW UP erfolgreich war, sammelte er seit Ende Januar an fünf Rennwochenenden in Portugal und Spanien in der GT4 Winter-Series erste Erfahrungen mit den über dreifach so starken GT4-Boliden. Zur Einführung diente mit dem Porsche Cayman die leistungsschwächere ‚Light-Version‘ in der gleichnamigen Trophy. Fuchs sicherte sich auch hier auf Anhieb den Titel. Mit dem Einsatz im Mercedes AMG GT4 folgte nun die nächste Stufe in einem ‚richtigen‘ GT4. „Die größten Unterschiede sind neben höherer Motorleistung vor allem das Cockpit voller Elektronik mit unzähligen Verstellmöglichkeiten. Zudem will dieses Auto ‚gestreichelt‘ werden, eine echte Dame eben. Wenn man gut mit ihr umgeht, ist sie auch richtig schnell.“

Zum GT4-Sieger fehlten nur noch knapp 5 Runden

Bis zum ersten Tankstopp verlief das Rennen nach Plan. Ein Problem im Tank verhinderte das korrekte Betanken, zur Reparatur musste der Tank sogar ausgebaut werden. Bis der AMG wieder auf die Strecke gehen konnte, war die Konkurrenz bereits um 15 Runden enteilt und damit auch jede Chance auf eine gute Platzierung. Doch dann folgte von Fuchs und seinen Teamkollegen eine Aufholjagd, die so selten zu sehen ist. Runde um Runde machten sie auf die Führenden gut. Nachdem Fuchs seinen über einstündigen Einsatz absolviert hatte, lagen sie mit Platz drei wieder auf Podiumskurs. Seine Teamkollegen setzten die Flucht nach vorne fort, kurz vor der Zielflagge schob sich das Schnitzelalm-Team dann auf den zweiten Platz. Zum GT4-Sieger fehlten nur noch knapp 5 Runden. Fuchs, als Neueinsteiger im Team, glänzte dabei mit der drittschnellsten aller gefahrenen Rennrunden im GT4-Feld.

Macht das Lust auf mehr? „Aber sicher“, schießt es aus dem Rhein-Lahn-Youngster nur so heraus. Als nächste Stufe ist nun die ADAC GT4-Germany im Plan, die ab April im Rahmen der DTM ausgetragen wird. „Dort gibt es eine neu geschaffene Rookie-Wertung. Die sollte das nächste Ziel sein.“