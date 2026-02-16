GT4 Winter Series in Spanien Cedric Fuchs: Auch in Valencia oben auf dem Podium Jürgen Hahn 16.02.2026, 20:25 Uhr

i In seinem Solo-Rennen fuhr der Holzappeler Cedric Fuchs (Mitte) im Mercedes AMG GT4 auch im spanischen Valencia ganz oben aufs Treppchen. Phil Hay / Team GT4-Winter Series

Cedric Fuchs hat auch in Valencia sein Solo-Rennen gewonnen, obwohl er sehr weit von hinten starten musste. Bemerkenswert ist es, dass sich der Kommentator bei der Live-Übertragung fast überschlug, als er von ‚Cedric Füchs‘ schwärmt.

„Fast vom Winde verweht“: Unter diesem Motto stand der Auftritt der GT4 Winter Series im spanischen Valencia. Der Sturm über der iberischen Halbinsel veranlasste die Regionalregierung, alle Aktivitäten am Samstag einstellen zu lassen. „Wir hätten fahren können, die Gefahr bestand allerdings für die Zuschauer, unsere Mechaniker und alle Menschen, die sich im Freien aufgehalten hätten“, zeigte Cedric Fuchs, der Youngster des AMC Arzbach, ...







