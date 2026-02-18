Team um Brachbacher wird 7. „Bullshit-Racing“ kostet Luca Stolz die Top-Platzierung Jürgen Augst 18.02.2026, 09:09 Uhr

i Dieses Mal klappte es für Luca Stolz und seine Teamkollegen Kenny Habul und Jules Gounon nicht für einen Besuch auf dem Siegerpodium der 12 Stunden von Bathurst. Ein Zwischenfall kurz vor Rennende kostete das Team-75-Trio den möglichen Sieg. Jürgen Augst/Mercedes-AMG/byJogi

Lange kämpfte das Team um den 30-jährigen Motorsportler aus dem Westerwald um eine Top-Platzierung im australischen Bathurst. Am Ende mussten sie sich der Konkurrenz als Siebter geschlagen geben. Und das nicht, weil die Konkurrenz schneller war ...

Für den Brachbacher Mercedes-AMG-Profi Luca Stolz war es der bereits dritte Langstreckenklassiker innerhalb eines Monats in diesem Jahr: Wie gewohnt standen am Wochenende die 12H von Bathurst in Down Under in Australien an. Kollisionen, Unfälle, eine Rennunterbrechung, Dramatik und harte Zweikämpfe prägten die jüngste Ausgabe des Langstreckenklassikers.







