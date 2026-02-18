Lange kämpfte das Team um den 30-jährigen Motorsportler aus dem Westerwald um eine Top-Platzierung im australischen Bathurst. Am Ende mussten sie sich der Konkurrenz als Siebter geschlagen geben. Und das nicht, weil die Konkurrenz schneller war ...
Für den Brachbacher Mercedes-AMG-Profi Luca Stolz war es der bereits dritte Langstreckenklassiker innerhalb eines Monats in diesem Jahr: Wie gewohnt standen am Wochenende die 12H von Bathurst in Down Under in Australien an. Kollisionen, Unfälle, eine Rennunterbrechung, Dramatik und harte Zweikämpfe prägten die jüngste Ausgabe des Langstreckenklassikers.