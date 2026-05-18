Er hat es geschafft: Gemeinsam mit seinen Teamkollegen gewann Luca Stolz aus Brachbach das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Insgesamt schauten 352.000 Zuschauer vor Ort zu.
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Die 54. Ausgabe des ADAC Ravenol 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring hielt, was sie im Vorfeld versprach. Rekordzuschauerzahlen, spannenden Motorsport der Spitzenklasse, Regen, Nebel und Temperaturen im einstelligen Bereich, tolle Rennfahrzeuge und ein exklusives Fahrerfeld, das vom vierfachen Formel 1-Weltmeister bis zum engagierten Amateur reichte.