Vor 352.000 Zuschauern Brachbacher Luca Stolz gewinnt das 24-Stunden-Rennen Jürgen Augst 18.05.2026, 13:00 Uhr

i Endlich am ersehnten Ziel: Luca Stolz (ganz links) krönt seine bisherige Karriere mit dem Sieg beim 54. ADAC Ravenol 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring im Mercedes-AMG GT3 der Marke mit dem Stern. Jürgen Augst/Mercedes-AMG/byJogi. Jürgen Augst/Mercedes-AMG/byJog

Er hat es geschafft: Gemeinsam mit seinen Teamkollegen gewann Luca Stolz aus Brachbach das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Insgesamt schauten 352.000 Zuschauer vor Ort zu.

Die 54. Ausgabe des ADAC Ravenol 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring hielt, was sie im Vorfeld versprach. Rekordzuschauerzahlen, spannenden Motorsport der Spitzenklasse, Regen, Nebel und Temperaturen im einstelligen Bereich, tolle Rennfahrzeuge und ein exklusives Fahrerfeld, das vom vierfachen Formel 1-Weltmeister bis zum engagierten Amateur reichte.







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