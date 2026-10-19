Auch Tom Kalender überzeugt Brachbacher Luca Stolz erhält in Portugal seine Trophäe Jürgen Augst 19.10.2026, 11:38 Uhr

i Die Champions in der Gesamtwertung des GT World Challenge Europe Endurance Cup: Lucas Auer (links), Maro Engel (mitte) und Luca Stolz (rechts), präsentieren den riesigen Siegerpokal der Serie nach dem Rennen in Portimao. Jürgen Augst/byJogi

Das Finale der GT World Challenge Europe beeindruckte mit einem Rekordstarterfeld. Während Luca Stolz bereits als Sieger feststand, ließ Tom Kalender aus Hamm nochmals seine Klasse aufblitzen.

Das Finale der GT World Challenge Europe brachte noch einmal 61 GT3-Teams zur fünften Runde des Endurance-Cup auf die Strecke nach Portimao in Portugal. Der 4,692 Kilometer lange Kurs mit seinem fahrerisch sehr anspruchsvollen Streckenlayout in der südportugiesischen Küstenregion an der Algarve sah zum insgesamt zehnten GTWC-Saisondurchgang ein Rekordstarterfeld, in dem vor allem der vierfache niederländische Formel 1 Weltmeister Max Verstappen ...







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