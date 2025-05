Der Höhenflug von Lucas Auer in der DTM hält an. Mit einem Qualifying-Rundenrekord auf dem Lausitzring und einem souveränen Sieg im ersten Rennen zeigte er nicht nur, was im Mercedes AMG des Bad Kreuznacher Teams Landgraf Motorsport steckt. Er belegt nach dem zweiten Renn-Wochenende auch den ersten Rang der Fahrerwertung.

„Ich bin sehr zufrieden mit dem Lausitzring-Wochenende. Wir haben erneut einen Sieg eingefahren, viele Punkte gesammelt und stehen mit Lucas auf Platz eins. Das ist ein Verdienst des gesamten Teams. Wir wachsen weiter zusammen, das stimmt mich zuversichtlich“, bilanzierte Teamchef Klaus Landgraf, der auch am Lausitzring die Fäden zog. Die Stärke des Teams wurde nicht nur in der Bestzeit von Auer im Qualifikationstraining deutlich, die die Grundlage für den folgenden souveränen Rennsieg bildete. Die Boxenstopp-Crew unterstützte ihren Piloten im Rennen optimal, indem sie mit einer Boxenstopp-Zeit von nur 6,5 Sekunden die schnellste im gesamten Feld hinlegte. „Fleiß und kontinuierliches Training zahlen sich aus“, lobte Landgraf. Die Boxenstopps werden regelmäßig auf der Anlage des Teams in Gensingen geübt und perfektioniert. „Ich bin unglaublich stolz auf das Team. Was für eine gemeinsame Arbeit. Wir haben als Einheit funktioniert“, jubelte Auer.

Mit 20 Kilogramm Ballast auf Rang neun

Am zweiten Renntag erreichte er in der Qualifikation Rang vier. In einem Rennen mit vielen Turbulenzen und Zwischenfällen sicherte er mit Übersicht Rang neun und damit wertvolle Punkte. Mehr war nicht drin, auch aufgrund der 20 Kilogramm Ballast, die er nach seinem Sieg am Vortag im Auto unterbringen musste.

Auch Tom Kalender, der jüngste DTM-Fahrer aller Zeiten, wusste zu überzeugen. Im ersten Rennen fuhr er von Startplatz 22 auf Rang 16. Am zweiten Tag kämpfte er sich von Platz 23 auf 15 vor und sicherte sich somit seinen ersten DTM-Punkt. „Ich merke, dass ich mich von Lauf zu Lauf steigere“, erklärte Kalender. Teamchef Landgraf lobte: „Tom hat eine tolle Leistung gezeigt.“