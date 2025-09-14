Das Bad Emser Ehepaar Bernd Höhne / Tanja Stephan war in einem 87er Porsche bei der Röhrl-Klassik am Bodensee mit von der Partie. An drei Tagen ging’s durch Baden-Württemberg, Bayern und das angrenzende Österreich.

Wenn der zweifache Weltmeister Walter Röhrl ruft, dann kommen 170 Teams auf ihren historischen Porsche, um bei der 4. AvD-Röhrl-Klassik zu starten. Sie legten dabei an drei Tagen 670 Kilometer durch Oberschwaben, das Allgäu und die Vorarlberger Alpen zurück. Start und Ziel war jeweils das Festspielhaus in Bregenz am Bodensee. Mit 1773 Metern erreichte das rollende Porsche-Museum auf dem Flexenpass seinen Höhepunkt, insgesamt waren auf den sechs zu überquerenden Pässen rund 9000 Höhenmeter zu absolvieren. Mittendrin ein Team aus Bad Ems: Bernd Höhne und Tanja Stephan aus Bad Ems starteten in Ihrem 911er Porsche aus dem Jahr 1987 mit dabei. Nach dem Zieleinlauf strahlte Höhne: „Wer diese Strecken aussucht, der hat einen Orden verdient.“

Anspruchsvoll, mit zwei, drei ineinander verknüpften Aufgaben, da hat sich das Orga-Team was einfallen lassen.“

Tanja Stephan zur dreitägigen 4. AvD-Röhrl-Klassik in der Bodensee-Region

Doch auf der vorgegebenen Route mussten auch Aufgaben gelöst werden, bei denen ein festgelegter Strecken-Abschnitt in einer vorgegebenen Zeit auf die hundertstel Sekunde genau absolviert werden musste. „Anspruchsvoll, mit zwei, drei ineinander verknüpften Aufgaben, da hat sich das Orga-Team was einfallen lassen“, bekannte Tanja Stephan. An einer Stelle gab es mitten in einer Prüfung eine Leuchte, die durch einen Zufallsgenerator festlegte, welche Strecke mit welcher Aufgabenstellung anschließend zu absolvieren war. „Die haben wir total versemmelt. Darüber haben wir uns kurz geärgert, dann war die Stimmung schnell wieder okay“. Eine der letzten Prüfungen führte mitten durch ein Sägewerk, „die Prüfung war das Schärfste, was ich bislang erleben durfte. Einfach genial,“ strahlte Höhne. Für das Duo Höhne / Stephan war es bereits der zweite Start bei einer Röhrl-Klassik. „Aber sicher nicht der letzte. Letztes Jahr im Sauerland dachten wir schon, diese Qualität einer Veranstaltung sei nicht zu toppen. Die Organisatoren haben uns hier am Bodensee aber eines Besseren belehrt“, erklärte das Ehepaar unisono. Am Ende belegte das Team den 72. Platz der 170 Starter und hatte „riesigen Spaß.“