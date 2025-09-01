Ein Abschuss im Qualifying sorgte bei Luca Stolz und seinem Team für eine Startposition weit hinten im Feld. Die drei Fahrer zeigten aber, dass sie den Widerständen trotzen können, und legten eine beeindruckende Aufholjagd hin.

Runde acht der GT World Challenge Europe führte die deutschen Piloten zu ihrem „Heimspiel“ der internationalen GT Serie auf den Nürburgring in die Eifel. Der vierte Durchgang zum Endurance Cup ging auf der 5,137 Kilometer langen Grand-Prix Strecke des Traditionskurses über die gewohnte Langstreckendistanz von drei Stunden. Mit dabei im Feld der 61 GT3-Teams war Luca Stolz aus Brachbach, der sich das Cockpit des Mercedes-AMG GT3 EVO des Mercedes-AMG Team GetSpeed mit seinen Teamkollegen Jules Gounon (Andorra) und Fabian Schiller (Troisdorf) teilte.

Für das AMG-Trio begann das „Heimspiel“ der Mannschaft zunächst denkbar schlecht. Im dreiteiligen Qualifying am Samstagmorgen wurde, nachdem der Brachbacher den ersten Abschnitt absolviert hatte, Jules Gounon im Mittelteil der Zeitenjagd, nach einer Berührung unverschuldet von der Strecke geschossen, womit das Qualifying für den Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer 17 beendet war, was eine Startposition am Ende des Rekordstarterfeldes bedeutete.

Aufholjagd auf Position 22

Damit machte sich der 30-jährige Luca Stolz, als Startfahrer an die nahezu aussichtslose Aufgabe, das riesige GT3-Feld nach einem Start aus der Boxengasse von ganz hinten aufzuarbeiten. Nach einer ereignisreichen knappen Rennstunde konnte der Brachbacher Routinier seinen Mercedes-AMG GT3 um viele Positionen nach vorne gefahren, bereits auf Position 30 an Fabian Schiller für den Mittelstint übergeben. Auch der Troisdorfer erledigte seinen Job tadellos und der dritte Mann im Team, Joules Gounon konnte nach drei Rennstunden auf Gesamtposition 22 die Ziellinie queren.

Runde neun der GT World Challenge Europe findet vom 19. bis 21. September mit einem weiteren Lauf zum Sprint-Cup, auf der spanischen Strecke in Valencia statt. Dort will das Team um Luca Stolz ein glücklicheres Qualifying erleben als auf dem Nürburgring.