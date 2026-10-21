Die Kosten sind zu hoch Aus für die beliebte Rallye in der Eifel-Mosel-Region Stefan Lebert 21.10.2026, 11:59 Uhr

i Die Rallye ADAC Mittelrhein in der Eifel-Mosel-Region mit ihren Strecken unter anderem entlang der Weinberge ist Geschichte: Der ADAC Mittelrhein führt die Veranstaltung nicht mehr fort. Sascha Dörrenbächer

Der ADAC Mittelrhein stellt seine beliebte Rallye nach wirtschaftlichen Schwierigkeiten ein. Tief sitzt die Enttäuschung bei den Motorsportfans – aber es gibt auch Erleichterung bei den Kritikern.

Eine Hiobsbotschaft für den Rallyesport: Der ADAC Mittelrhein wird die Rallye ADAC Mittelrhein nicht mehr fortführen. Zwar habe sich die Rallye in den vergangenen Jahren sportlich sehr positiv entwickelt, schreibt der ADAC Mittelrhein mit Sitz in Koblenz, aber „die Kosten für die Durchführung einer Rallye dieser Größenordnung sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.







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