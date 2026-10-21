Der ADAC Mittelrhein stellt seine beliebte Rallye nach wirtschaftlichen Schwierigkeiten ein. Tief sitzt die Enttäuschung bei den Motorsportfans – aber es gibt auch Erleichterung bei den Kritikern.
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Eine Hiobsbotschaft für den Rallyesport: Der ADAC Mittelrhein wird die Rallye ADAC Mittelrhein nicht mehr fortführen. Zwar habe sich die Rallye in den vergangenen Jahren sportlich sehr positiv entwickelt, schreibt der ADAC Mittelrhein mit Sitz in Koblenz, aber „die Kosten für die Durchführung einer Rallye dieser Größenordnung sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.