Sprint Cup in Frankreich: Mit dabei war der Brachbacher Luca Stolz, welcher gemeinsam mit seinem belgischen Teamkollegen Maxime Martin im Mercedes AMG GT3 an den Start ging.

Runde sieben der GT World Challenge Europe ging am Wochenende als vierter Lauf zum Sprint-Cup der Serie auf der Strecke des „Circuit Nevers Magny-Cours“ über die Bühne. Auf dem 4,411-Kilometer-Kurs in der Mitte von Frankreich stellte sich ein Feld von 40 GT3-Boliden dem Starter zu den beiden Rennen am Samstagabend und Sonntagnachmittag. Nach dem sechsten Rang im dritten Sprint-Cup-Lauf in Italien vor 14 Tagen waren auch der Brachbacher Luca Stolz und sein belgischer Teamkollege Maxime Martin im Mercedes AMG GT3 der belgischen Mannschaft von Boutsen-VDS am Start. Das Duo in der Startnummer 9 versuchte das Momentum des Aufwärtstrends aus Misano mit nach Frankreich zu transferieren, was der AMG-Mannschaft mit Startplatz sieben für das erste Rennen auch gelang.

Zwei Top-10-Ergebnisse

Im einstündigen Rennen, das der jüngst 30 Jahre gewordene Westerwälder als Startfahrer unter die Räder nahm, konnte der Boutsen-VDS-Pilot sehr gut beginnen. Schnell etablierte sich der Mercedes-Fahrer auf Position vier im Feld und konnte seinen Boliden als Dritter an seinen belgischen Teamkollegen übergeben. Nachdem alle Teams den fälligen Boxenhalt nebst Performance-Reifenwechsel erledigt hatten, rangierte Maxime Martin auf Position fünf und konnte diese Position auch souverän ins Ziel bringen. „Leider haben wir beim Boxenstopp etwas Zeit liegen lassen“, blickte Stolz auf das Samstagrennen zurück.

Am Sonntag war es dann der Belgier, der das Rennen für das Boutsen-VDS-Duo von Position sieben begann, konnte bis zum Boxenstopp keine Positionen gut machen und übergab den Mercedes AMG auf dieser Position auch an den Westerwälder. Luca Stolz gelang in der zweiten Rennhälfte noch der Gewinn einer Position, sodass nach Ablauf des 60-minütigen Sprintlaufs mit Position sechs ein weiteres Top-10-Ergebnis feststand. Eigentlich querte das Duo auf Position sieben die Ziellinie, wurde aufgrund einer 10-Sekunden-Strafe gegen das unmittelbar vor ihnen platzierte Fahrzeug auf Platz sechs gewertet.

„Ich hoffe, dass wir am Nürburgring endlich auch im Rennen das Quäntchen Glück haben und mit einem Pokal abreisen können.“

Luca Stolz blickt auf sein Heimrennen am Nürburgring am kommenden Wochenende.

„Auch in Magny-Cours war eine Fortsetzung des positiven Trends erkennbar. Grundsätzlich läuft es von Rennen zu Rennen besser, allerdings waren wir mit dem AMG an diesem Wochenende nicht in der Lage, um einen Podiumsplatz zu kämpfen“, kommentierte der Brachbacher nach dem Rennen. Das nächste Rennen der GT World Challenge Europe führt das Fahrerfeld zu einem Endurance-Lauf und findet vom 29. bis 31. August auf dem Nürburgring statt. „Darauf freue ich mich sehr, da es mein Heimrennen ist. Mit dem Mercedes-AMG Team Getspeed haben wir uns in dieser Saison bei allen GT-World-Challenge-Läufen unter den Top 3 qualifiziert. Ich hoffe, dass wir am Nürburgring endlich auch im Rennen das Quäntchen Glück haben und mit einem Pokal abreisen können.“